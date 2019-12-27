Источник материала: Новости Волковыска

⚡ 27 декабря 2019-го Беларусь и Албания подписали соглашение об отмене виз❗❗❗

Подпись под документом поставили посол Беларуси в Москве Владимир Семашко и его коллега из Албании Арбен Газиони, сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

После того как соглашение вступит в силу, граждане Беларуси и Албании смогут въезжать, проезжать транзитом и оставаться в странах без виз на срок до 30 дней.

Жители Албании в числе иностранцев из 74 государств, для которых Беларусь установила 30-дневный безвизовый режим при въезде в страну через Национальный аэропорт Минск.

Отметим, что в 2018 году были заключены соглашения об отмене виз с Китаем и островным государством Сент-Китс и Невис (острова в Карибском море).