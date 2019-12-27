Источник материала: Новости Волковыска

⚡ Новые магазины беспошлинной торговли Duty Free на въезде в Беларусь появятся в 4-х пунктах пропуска: «Котловка» на литовской границе, «Новая Рудня» и «Мокраны» на украинской, «Козловичи» на польской, сообщили в Государственном таможенном комитете республики❗

В Беларуси уже работают два магазина Duty Free при въезде в страну – в Национальном аэропорту и в пункте пропуска «Берестовица» на польской границе.

Напомним, открытие новых Duty Free предусмотрено указом № 476 о внесении изменений в работу магазинов беспошлинной торговли.

Согласно новому документу, в магазинах Duty Free можно будет продавать товары беспошлинной торговли физическим лицам, которые прибывают на территорию ЕАЭС.

Причем, магазины будут находится на въезде до таможенного контроля, поэтому на покупки будут распространяться нормы ввоза товаров физлицами для личного пользования. В каждом пункте пропуска можно размещать только один магазин Duty Free при въезде.

Указ также предусматривает установку кассового оборудования, которое не позволит покупать алкоголя и сигарет больше, чем предусмотрено нормами беспошлинного ввоза (3 литра алкоголя и 200 штук сигарет).