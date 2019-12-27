Источник материала: Новости Волковыска

⚡ В Беларуси планируется увеличить скоростной режим на 16 участках республиканских автомобильных дорог❗

Сегодня, 27 декабря 2019 года, состоялось заседание Постоянной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Совете министров по вопросам увеличения скоростных режимов движения и соответствующей оптимизации работы системы фото- и видеофиксации нарушений на автомобильных дорогах.

Всего в нашей стране 1750 км автодорог первой технической категории. Причем на 1539 км из них скоростной режим уже повышен – это 88% общей протяженности магистральных дорог в Беларуси. Скорость до 120 км/ч для легковых авто имеют 72,8% автодорог первой технической категории (1264 км).

▶ На каких трассах хотят повысить скорость

Решено разрешить движение со скоростью в 120 километров на 16 участках дорог: Р58 Минск – Калачи – Мядель, Р28 Минск – Молодечно, М5 Минск – Гомель, М3 Минск – Витебск, М6 Минск – Гродно, М1/Е30 Брест – Минск – граница РФ и ряде других. Также новые участки с повышенной разрешенной скоростью могут появиться на дорогах Р20 (Витебск – Полоцк – граница Латвии) и Р80 (Слобода – Паперня).

Как сообщил начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк по итогам заседания в Совмине, что по указанным участкам дорог принято положительное решение: разрешенная скорость будет повышена.

"На 10 из 16 участков компенсационные мероприятия проводились в течение этого года, поэтому они готовы к тому, чтобы повысить скоростной режим без дополнительной инфраструктуры и трат", – пояснил он.