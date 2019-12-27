Зимний сезон. Чем запомнился болельщикам спортивный декабрь?

Источник материала: Аргументы и факты

БИАТЛОН И ФРИСТАЙЛ

Зимние виды спорта полноценно вступили в свои права. Внимание наших болельщиков традиционно приковано к биатлону, лыжной акробатике фристайла и хоккею.

Первые этапы Кубка мира по биатлону пока не принесли особой радости белорусским фанатам. При полном доминировании сборных Норвегии и Франции команда Беларуси откровенно «затерялась». Хотя поводы для оптимизма все же есть. Он, как и в прошлом сезоне, присутствует в первую очередь благодаря Ирине Кривко. Ходом по лыжне олимпийская чемпионка пока не может конкурировать с сильнейшими соперницами, однако точная стрельба на огневых рубежах позволила белоруске дважды финишировать в топ-8.

Мужская сборная Беларуси показала лучший результат в эстафете за последние шесть лет. В Хохфильцене наши парни стали седьмыми. Как тут не вспомнить, что 15 лет назад белорусы брали малый Хрустальный глобус в этой дисциплине, обыгрывая всех подряд, но нынешние реалии другие. Болельщикам запомнилась относительная стабильность в результатах Сергея Бочарникова, отличные показатели стрельбы Никиты Лобастова, а также победа Максима Воробья в спринте на этапе Кубка IBU – второго по значимости соревнования в биатлоне после Кубка мира.

Новый сезон у лыжных акробатов принес белорусской команде два «серебра». Александра Романовская дважды стала второй на этапе Кубка мира в Китае. Остальные наши спортсмены пока не набрали нужной кондиции для борьбы за награды. Олимпийские чемпионки Алла Цупер и Анна Гуськова по разу попали в десятку сильнейших. В мужской команде после ухода из большого спорта Антона Кушнира бремя лидерства взял на себя Максим Густик, который в Китае остановился в шаге от пьедестала.



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ХОККЕЙ

Не получилось выйти в элиту мирового хоккея у белорусской «молодежки» на домашнем Чемпионате мира в первом дивизионе. Наша команда стала лишь третьей, хотя откровенных провалов белорусы не допускали. На повышение пошли австрийцы. Остановка по требованию. Когда хоккейный матч может завершиться досрочно?

«Навскидку мы лучшие по заброшенным шайбам, лучшие в большинстве и меньшинстве, ни разу не проиграли в основное время, были сильнее победителей турнира. Да, случились два поражения в овертайме, где все-таки должен был решать «скилл» наших креативных игроков, но все повернулось в обратную сторону. Это как наказание за что-то», – прокомментировал исход турнира главный тренер молодежной сборной Дмитрий ДУДИК.

Второй турнир подряд выигрывает национальная сборная Беларуси. На Турнире шести наций белорусы на групповой стадии были сильнее украинцев и южнокорейцев, а в финале обыграли французов. Да, соперники далеко не самые топовые, но проверить свои силы в условиях, приближенных к боевым, никогда не будет лишним.

А вот хоккеисты минского «Динамо» не могут похвастаться хорошими результатами. Регулярно приглашая в свой состав новых заокеанских игроков, белорусский клуб никак не может выбраться из «подвала» турнирной таблицы КХЛ.

ГДЕ ЕЩЕ?

Был повод для оптимизма у белорусских поклонников плавания. На континентальном первенстве на короткой воде в Глазго 16-летняя Анастасия Шкурдай впервые стала чемпионкой Европы. Юной спортсменке не было равных на дистанции 100 метров баттерфляем. Еще две медали – на счету Ильи Шимановича и мужской сборной в эстафете.

Новый теннисный сезон пока официально не вступил в свои права, первые крупные соревнования запланированы на начало января, однако Александра Саснович решила дополнительно выступить на менее крупном турнире во французском Лиможе. Наша спортсменка выиграла четыре встречи, дойдя до финала, и лишь на решающей стадии уступила россиянке Екатерине Александровой.

Три медали завоевали наши батутисты на Чемпионате мира. Владислав Гончаров, Иван Литвинович и Олег Рябцев первенствовали в командном виде программы, Гончаров и Рябцев завоевали «серебро» в синхронных прыжках, а 18-летний Литвинович стал вице-чемпионом в олимпийском виде программы – индивидуальных прыжках.

Успешно для белорусских тяжелоатлетов сложился юниорский чемпионат Европы. В Израиле наша команда завоевала сразу десять медалей. Лучший результат среди белорусов показал Сергей Шаренков. В весовой категории до 89 кг среди юношей до 17 лет он завоевал «золото» по сумме двоеборья, установив при этом ряд рекордов мира и Европы.