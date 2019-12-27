Зимний сезон. Чем запомнился болельщикам спортивный декабрь?

БИАТЛОН И ФРИСТАЙЛ
Зимние виды спорта полноценно вступили в свои права. Внимание наших болельщиков традиционно приковано к биатлону, лыжной акробатике фристайла и хоккею.
Первые этапы Кубка мира по биатлону пока не принесли особой радости белорусским фанатам. При полном доминировании сборных Норвегии и Франции команда Беларуси откровенно «затерялась». Хотя поводы для оптимизма все же есть. Он, как и в прошлом сезоне, присутствует в первую очередь благодаря Ирине Кривко. Ходом по лыжне олимпийская чемпионка пока не может конкурировать с сильнейшими соперницами, однако точная стрельба на огневых рубежах позволила белоруске дважды финишировать в топ-8.
Мужская сборная Беларуси показала лучший результат в эстафете за последние шесть лет. В Хохфильцене наши парни стали седьмыми. Как тут не вспомнить, что 15 лет назад белорусы брали малый Хрустальный глобус в этой дисциплине, обыгрывая всех подряд, но нынешние реалии другие. Болельщикам запомнилась относительная стабильность в результатах Сергея Бочарникова, отличные показатели стрельбы Никиты Лобастова, а также победа Максима Воробья в спринте на этапе Кубка IBU – второго по значимости соревнования в биатлоне после Кубка мира.
Новый сезон у лыжных акробатов принес белорусской команде два «серебра». Александра Романовская дважды стала второй на этапе Кубка мира в Китае. Остальные наши спортсмены пока не набрали нужной кондиции для борьбы за награды. Олимпийские чемпионки Алла Цупер и Анна Гуськова по разу попали в десятку сильнейших. В мужской команде после ухода из большого спорта Антона Кушнира бремя лидерства взял на себя Максим Густик, который в Китае остановился в шаге от пьедестала.
ХОККЕЙ
Не получилось выйти в элиту мирового хоккея у белорусской «молодежки» на домашнем Чемпионате мира в первом дивизионе. Наша команда стала лишь третьей, хотя откровенных провалов белорусы не допускали. На повышение пошли австрийцы.
«Навскидку мы лучшие по заброшенным шайбам, лучшие в большинстве и меньшинстве, ни разу не проиграли в основное время, были сильнее победителей турнира. Да, случились два поражения в овертайме, где все-таки должен был решать «скилл» наших креативных игроков, но все повернулось в обратную сторону. Это как наказание за что-то», – прокомментировал исход турнира главный тренер молодежной сборной Дмитрий ДУДИК.
Второй турнир подряд выигрывает национальная сборная Беларуси. На Турнире шести наций белорусы на групповой стадии были сильнее украинцев и южнокорейцев, а в финале обыграли французов. Да, соперники далеко не самые топовые, но проверить свои силы в условиях, приближенных к боевым, никогда не будет лишним.
А вот хоккеисты минского «Динамо» не могут похвастаться хорошими результатами. Регулярно приглашая в свой состав новых заокеанских игроков, белорусский клуб никак не может выбраться из «подвала» турнирной таблицы КХЛ.
ГДЕ ЕЩЕ?
Был повод для оптимизма у белорусских поклонников плавания. На континентальном первенстве на короткой воде в Глазго 16-летняя Анастасия Шкурдай впервые стала чемпионкой Европы. Юной спортсменке не было равных на дистанции 100 метров баттерфляем. Еще две медали – на счету Ильи Шимановича и мужской сборной в эстафете.
Новый теннисный сезон пока официально не вступил в свои права, первые крупные соревнования запланированы на начало января, однако Александра Саснович решила дополнительно выступить на менее крупном турнире во французском Лиможе. Наша спортсменка выиграла четыре встречи, дойдя до финала, и лишь на решающей стадии уступила россиянке Екатерине Александровой.
Три медали завоевали наши батутисты на Чемпионате мира. Владислав Гончаров, Иван Литвинович и Олег Рябцев первенствовали в командном виде программы, Гончаров и Рябцев завоевали «серебро» в синхронных прыжках, а 18-летний Литвинович стал вице-чемпионом в олимпийском виде программы – индивидуальных прыжках.
Успешно для белорусских тяжелоатлетов сложился юниорский чемпионат Европы. В Израиле наша команда завоевала сразу десять медалей. Лучший результат среди белорусов показал Сергей Шаренков. В весовой категории до 89 кг среди юношей до 17 лет он завоевал «золото» по сумме двоеборья, установив при этом ряд рекордов мира и Европы.