В Бресте сбили 11-классницу на улице Сальникова

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: сегодня около 17.30 часов 19-летний житель областного центра управлял автомобилем "Шкода Октавия". Двигаясь по улице Сальникова, напротив дома номер 14, совершил наезд на 17-летнюю брестчанку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.





В результате ДТП девушка получила травмы и была госпитализирована в травматологическое отделение Брестской областной детской больницы. После оказания медицинской помощи была отпущена домой.





Проводится проверка.

ГАиП ГАИ УВД.