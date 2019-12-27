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В Бресте сбили 11-классницу на улице Сальникова

28.12.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: сегодня около 17.30 часов 19-летний житель областного центра управлял автомобилем "Шкода Октавия". Двигаясь по улице Сальникова, напротив дома номер 14, совершил наезд на 17-летнюю брестчанку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

В Бресте сбили 11-классницу на улице Сальникова

В результате ДТП девушка получила травмы и была госпитализирована в травматологическое отделение Брестской областной детской больницы. После оказания медицинской помощи была отпущена домой.

В Бресте сбили 11-классницу на улице Сальникова

Проводится проверка.
ГАиП ГАИ УВД.

 
 
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  По предварительной информации: сегодня около 17.30 часов 19-летний житель областного центра управлял автомобилем "Шкода Октавия". Двигаясь по улице Сальникова,...
 
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