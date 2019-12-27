Январские перемены. Какие изменения произойдут в Беларуси с Нового Года?

Источник материала: Аргументы и факты

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ВЫПЛАТЫ

С начала года в стране изменится размер месячной минимальной заработной платы. Он составит 375 рублей. Последний раз этот показатель изменялся ровно год назад и составлял 330 рублей. Напомним, минимальная зарплата – это нижняя граница оплаты труда работника. Проще говоря, наниматель не имеет права платить работнику меньше данной величины.

Зарплаты бюджетников с января 2020 года будут рассчитывать по новой схеме. Одно из главных изменений: тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. С 1 января ее размер увеличится на 5 рублей и составит 185 рублей.

Власти поясняли, что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров зарплат, которые были до изменений. Но с оговоркой: падение зарплат не должно быть без учета премий.

К слову, с 28 января в Беларуси заработает обновленный Трудовой кодекс. Среди основных изменений – краткосрочный «декретный» отпуск для отцов, командировки для женщин, у которых есть дети в возрасте до трех лет, введение понятия дистанционной работы, а некоторым работникам будут по-новому предоставлять отпуска и выплачивать выходное пособие.



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БАЗОВАЯ ВЕЛИЧИНА

С 1 января в Беларуси будет увеличен размер базовой величины. Он вырастет на 1,5 рубля и станет равен 27 рублей. В последний раз этот показатель изменялся год назад. С 1 января 2019 года базовая величина выросла с 24,5 рубля до 25,5 рубля.

Напомним, базовая величина применяется для удобства расчета некоторых видов штрафов, налогов, госпошлин. Также базовая величина используется в сфере трудовых отношений и влияет на размеры некоторых видов премий, стипендий, материальной и денежной помощи отдельным категориям граждан и других выплат. Как часто в Беларуси меняется размер базовой величины?

В связи с увеличением базовой величины изменятся в большую сторону пошлины за выдачу нового паспорта, регистрацию брака, развода, штрафы за безбилетный проезд, курение и распитие алкоголя в запрещенных местах, нецензурную брань. Кроме того, изменятся штрафы за вождение без техосмотра и в нетрезвом виде, превышение скорости, неправильную парковку и т. д.

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ

В Беларуси продлили программу семейного капитала – до 31 декабря 2024 года. Из нововведений: предполагается, что семья сможет распоряжаться средствами семейного капитала, не ожидая 18-летия ребенка. Например, для улучшения жилищных условий, образования одного из членов семьи, медицинского обслуживания.

С 1 января 2020 года семейный капитал будут назначать в белорусских рублях. Его базовый размер составит 22,5 тыс. рублей. Эту сумму обещают ежегодно индексировать в зависимости от темпов инфляции.

ЧТО ЕЩЕ?

С начала года в Беларуси должны планово увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Их рост традиционно не должен превысить 5 долларов в эквиваленте в расчете для типовой «двушки» с тремя проживающими. C 1 января ввезти неделимый товар в Беларусь станет дешевле

Продолжается поэтапное повышение пенсионного возраста в Беларуси. Так, с 1 января 2020 года пенсионный возраст мужчин повысится до 62 лет, для женщин – до 57 лет, а минимальный страховой стаж для обоих полов будет равен 17,5 года. Напомним, до 2022 года постепенно возраст выхода мужчин на пенсию достигнет 63 лет, а женщин – 58 лет, а к 2025 году минимальный страховой стаж составит 20 лет.

В странах ЕАЭС, в который входит и Беларусь, с января 2020 года сократят таможенную пошлину за перевес посылок из-за границы. Пошлина снизится в два раза – до 15% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 2 евро за 1 килограмм веса). Сейчас таможенная пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы в Беларуси составляет 30% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 4 евро за 1 килограмм веса). Также взимается таможенный сбор в 10 рублей.

С 1 января 2020 года белорусы будут по новым правилам ввозить из-за границы неделимые товары, вес которых превышает 35 килограммов. Сейчас за такие товары нужно платить таможенную пошлину со всей стоимости товара, а с нового года – только с превышения лимитов по весу или стоимости. Другими словами, белорусам станет выгоднее ввозить тяжелые товары.

КСТАТИ

Срок введения биометрических документов перенесен с 1 января 2020 года на 1 января 2021 года.