«Начинало тошнить при намеке на секс». Жизнь вебкам-модели: 700 $ за ночь и истории о клиентах

Источник материала: Tut.by

Журналисты Максим Паршуто и Аня Перова записывают единственный в Беларуси подкаст о сексе и отношениях — «Полчаса кардио». Гостем нового выпуска стала девушка Ада — она полтора года проработала вебкам-моделью. Бывшая модель рассказала о плюсах и минусах такой работы: легкие деньги, практика английского языка, но проблемы со здоровьем и алкоголем.

Редакция LADY.TUT.BY предлагает познакомиться с сокращенной версией откровенного интервью в текстовом формате.

Полная версия подкаста — на ютьюб-канале «Полчаса кардио»

Как становятся вебкам-моделям

Аня: Ада, что такое вебкам?

Ада: Cуть заключается в том, что ты стримишь (транслируешь), как сидишь перед веб-камерой, и за деньги показываешь обнаженные части тела, делаешь какое-то шоу…

Аня: Как ты попала в вебкам?

Ада: Знакомый рассказал об этом. Я попробовала, потому что так совпали обстоятельства: раньше бы я на такой стартап не решилась. Знакомый сказал, что это рабочая схема, можно зарабатывать и неплохо жить. На тот момент я училась на бюджете в университете и жила с мамой. У моей мамы были проблемы с работой, а у меня — много проблем с мамой. Мы постоянно ссорились, мне нужно было съехать — все это нагнетало, а взять из воздуха деньги я не могла. Вот и попробовала.

Дело шло к моему дню рождения. Я попросила, чтобы мне все подарили деньги — так у меня сложился стартовый капитал, рублей 400. На эти деньги я себе купила камеру. Знакомый пустил пожить в комнату, я приехала, сама разобралась, как все устроено, — я хорошо знаю английский, так что при регистрации сложностей не было.



Работа Эдуарда Мане «Олимпия» используется в качестве иллюстративного материала / сайт: wikipedia.org

Знакомые девочки, которых мне ставили в пример, работали через сайты-посредники. Сами вебкам-сайты забирают 50% твоего заработка, а сайты-посредники забирают еще 25%. Итого с доллара тебе остается 25 центов. Но я работала напрямую, без посредников.

А еще могут появляться постоянные клиенты, с которыми можно договариваться, чтобы они платили тебе напрямую. Это, конечно, определенный риск: ты даешь человеку паспортные данные, чтобы получить перевод. У меня было несколько постоянных ребят, которым я доверяла и с которыми мы часто общались.

Кстати, хорошо подтянула английский, когда стала заниматься вебкамом.

Вообще, работа вебкам-моделью больше именно про общение, а не про секс. Это нужно, чтобы выгодно себя продать. Очень мало кому из моделей платят просто за то, что они молча сидят или показывают грудь. Я бы назвала вебкам нацеленным эмоциональным обслуживанием.

Максим: Я читал интервью одной вебкам-модели: она рассказывала, что работала в студии, у нее было много костюмов, для нее обставляли комнату. Как было у тебя?

Ада: В Беларуси про студии не слышала, но в России такие точно есть. Находят квартиру, где для каждой модели оборудуют свою каморку: свет, реквизит, а иногда даже есть переводчик.

Студии, естественно, берут комиссию. Я немножко больше заморочилась и сделала все самостоятельно. Купила светодиодную лампочку самую яркую, взяла специальные стойки, направила свет так, чтобы выгодно выглядеть в кадре. Еще купила микрофон, обставила комнату: чтобы была какая-то лежанка, накидала мягких игрушек.

Гардероб. Мой обычный гардероб — это спортивные лифчики и самые обычные трусы. Но в гардеробе у каждой девушки есть какая-то вычурная вещь, которую она никогда в жизни не надевала. Даже непонятно, как эта вещь попала к тебе в гардероб, но ты ее почему-то не выбрасываешь, потому что она прикольная.



Работа «Рождение Венеры» Боттичелли используется в качестве иллюстративного материала / сайт: wikipedia.org

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Деньги, страх, клиенты с Луны

Ада: Приват — это режим, когда оплата модели идет в районе 10 долларов за минуту. Это самое дорогое, что тебе могут предложить кроме прямой оплаты.

Аня: Я читала, что до попадания в приват модель ничего не зарабатывает.

Ада: До привата ты сидишь в общем чате и можешь там особо ничего не делать. Некоторые девушки прям мутят там шоу, но все зависит от сайта. Можно выставлять стоимость каких-то активностей (флешей). Например, снимаешь лифчик за такую-то сумму.

У меня было три флеша: показать грудь, показать попу, показать вагину. Плюс общалась с людьми. И в процессе кто-то мог брать в приват.

Аня: Флеш — это что?

Ада: Флеш — это когда тебе платят, когда ты показываешь голую часть тела. Когда человек заходил на канал, он видел меню: флеш груди стоит столько-то, попы — столько, вагины — вот столько.

Перед моей первой вебкам-сессией я очень сильно волновалась, выбирала одежду. Сидела перед компьютером и долго думала, как начать. Еще сделала себе свод правил: вот это я буду делать, а этого не буду.

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Максим: Сколько максимально ты зарабатывала за вечер?

Ада: 700 $. И мы подходим еще к одному моему замечательному клиенту. Мне за эти деньги почти ничего не пришлось делать. Как я поняла, это был довольно обеспеченный американец преклонного возраста, которому просто нравилось со мной разговаривать. Он задавал мне вопросы, и за каждый ответ кидал по 50 долларов где-то. Он был со странностями, как и все обеспеченные люди. Его очень интересовали мои психологические травмы, он задавал много каверзных вопросов. Но никогда не просил ничего делать, даже грудь показывать.

Максим: Правильно понимаю, что ты жила на эти деньги?

Ада: Да. Я еще параллельно училась. Жила достаточно неплохо.



Работа «Завтрак на траве» Эдуарда Мане используется в качестве иллюстративного материала / сайт: wikipedia.org

Максим: А не срывает башню от легких денег?

Ада: Вот мы и подошли к минусам этой работы. Казалось бы, ты ничего не делаешь, но вебкам очень выматывает. У тебя сбитый режим. Ты ориентируешься на вечернее время по Европе и США — это где-то с двух часов ночи до девяти утра по Беларуси. И ты это время сидишь в неудобной позе, чтобы твоя грудь смотрелась наиболее выгодно, общаешься с кучей людей, которые задают тебе одни и те же вопросы, задают много нетактичных вопросов. Многие просто троллят тебя — специально выводят тебя на негатив, злость, пишут гадости. Кто-то просто хочет поговорить и выманить у тебя что-то бесплатно. Они думают, что тебе ничего не стоит взять и показать грудь. Приходится объяснять, что это моя работа и я ничего не буду делать бесплатно.

Еще у меня было ощущение, что люди, которые регулярно заходили ко мне на канал и платили деньги, жили на Луне. Они не задумывались, что это моя работа, что у меня есть другая жизнь за пределами вебкама, что, возможно, есть парень.

Аня: А не было страха, что к тебе на канал зайдет кто-то из знакомых?

Ада: На всех таких сайтах есть геоблок. Ты настраиваешь, чтобы к тебе не заходили люди из России, Беларуси и Украины. У них, во-первых, нет денег. Для американцев это нормальное развлечение — зайти и заплатить 30 $, чтобы девочка тебя поразвлекала.

Люди, которые платят тебе, начинают думать, что у вас отношения. Присылают подарки, например. Иногда постоянные клиенты просят скайп — и начинают писать туда в любое время. Как дела, что делаешь? Им не объяснишь, что ты на учебе и тебе пофиг, что они будут интересны тебе, когда ты будешь на работе. Если ты так напишешь, то человек обидится и не будет платить деньги.

Многие просят приехать. Обещают оплатить дорогу и встретить. Понятно, что они хотят в реальности заняться с тобой сексом. Но для меня — человека, который два раза был в России и один раз в Украине — съездить даже в другой город уже приключение. А поехать к незнакомому человеку в другую страну — сразу нет.

Аня: Как ты поняла, что людям, которым ты давала свои данные для прямых переводов, можно доверять?

Ада: Мне как-то везло с этим. Если мы несколько месяцев общаемся, человек регулярно мне платит, он доброжелательный — то почему нет? Немногим людям я давала свой реальный адрес. Один из них — фотограф из Швеции, мы просто разговаривали, я ему рассказывала про свою жизнь. И как-то сказала, что планирую в отпуск. Он ответил, что чувствует, что должен сделать вложение в мой отпуск, и через Western Union скинул 200 $.



Работа «Натурщицы» Жоржа-Пьера Сёра используется в качестве иллюстративного материала / сайт: wikipedia.org

Минусы и реакция мамы

Аня: Почему ты бросила это занятие?

Ада: Я выдохлась эмоционально и физически. С каждым разом было все сложнее сесть работать на ночь. Я окончила университет, у меня распределение, и оно мне нравится. Да, я зарабатываю меньше, но стабильно. Для меня важен ритм жизни. Это позволяет мне чувствовать себя в своей тарелке. А когда я работала вебкам-моделью, были бурные студенческие годы: ночь работала, утром кое-как поспала, пошла на пары или вообще на них не пошла. Могла ходить по клубам, рейвам. Это был безумный период, я потеряла за него очень много внутренней энергии.

Максим: Я вернусь к деньгам. Сколько выходило в месяц?

Ада: Если повезет, то где-то 1000 $ выходило. Но со временем заработок начал буксовать: я постоянно откладывала работу, говорила, что нет, сегодня не буду садиться за вебкам. Морально было тяжело, с каждым месяцем денег выходило все меньше. Потом мог быть опять скачок в заработке, я раздавала долги, потом деньги заканчивались, я снова много работаю, вывожу деньги.

Максим: Сколько нужно работать за тысячу в месяц?

Ада: Где-то две ночи в неделю, но это как повезет. Должен найтись человек, готовый заплатить тебе деньги. Можно за день сделать 500 $. Если нет, то можно ночь просидеть вхолостую — такое у меня тоже было. И такие ночи — самые депрессивные, ты, такая, встаешь и думаешь: все, эта работа не для меня, нужно искать другой заработок, я не смогу больше ни копейки заработать. Через день ты садишься, тебе прилетает 150 $ - нормально.

Аня: Есть еще друзья, родители. Как им объяснить, где ты работаешь и откуда деньги?

Ада: Друзья и родители знали. Я просто взяла и рассказала маме. Она сначала офигела, но потом я ей показала заработок. Конечно, восприняла в штыки, хоть и не устраивала скандалов. Сказала, что это совсем уже и что она не думала, что я так низко опущусь. Но потом она переварила эту мысль, мы еще раз обсудили. Мама в итоге была не против, если для меня это безопасно. Она боялась, что кто-то из наших родственников или знакомых узнает. Но я убедила, что я всех заблочила и такого не может быть. Хотя, конечно, может.

Даже моих знакомых, которые занимаются вебкамом, деанонили — раскрывали их настоящие данные. У меня есть легендарная знакомая, с которой это происходило три или четыре раза. Причем однажды ее раскрыла мама!

Аня: Ее мама сидит на вебкаме?

Ада: Нет, девушка забыла выйти с сайта, когда работала дома. А один русский парень нашел ее в ВК, нашел ее родителей и грозился всем разослать, что она вебкам-модель. Требовал то ли бесплатное шоу, то ли что-то такое. Но если бы она согласилась, то он постоянно бы так требовал.

Если бы такое произошло со мной, то максимум, что человек мог бы сделать, это предать это такой огласке, что меня отчислили бы из университета. Я слышала о такой истории — кажется, девушку из БНТУ исключили за работу в вебкаме.

Мои родители знали, друзья знали — я не считала это чем-то постыдным. А если ты не считаешь это чем-то постыдным, то тебя нельзя этим задеть.

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Работа «Авиньонские девицы» Пабло Пикассо используется в качестве иллюстративного материала / сайт: wikipedia.org

Проблемы с алкоголем и истории

Ада: Когда я только начала работать, знакомые предупредили: пока тебе не перевели деньги, не делай вообще ничего. Поэтому меня особо не обманывали. Клиенты, конечно, стараются уговаривать показать что-нибудь за бесплатно.

Самое интересное, что, работая на вебкаме, я определяю себя как асексуала. Меня не особо интересует секс, он не приносит мне удовольствия. Для меня это прям была работа. Я узнала, что у меня неплохие актерские навыки, что у меня богатая мимика лица. Многие люди говорили, что им просто приятно смотреть, как я разговариваю, просто сижу. Но от сексуальных действий я не получала удовольствия. Я бы с большим кайфом лежала и смотрела сериалы. Но отвращения у меня это тоже не вызывает.

Когда я работала, мне было важно максимально абстрагироваться. Потому что это все равно переносится на реальную жизнь. Когда у меня были партнеры, мы и так не очень часто занимались сексом, потому что это меня это не очень привлекает. Но я все-таки занимаюсь им иногда: потому что партнер этого хочет, а мне несложно сделать ему приятно.

А когда я работала моделью, мы вообще им не занимались: мне настолько все приедалось, что начинало тошнить даже при намеке на секс. Работа на камеру — это самосексуализация. Многие феминистки говорят, что ты не можешь сама себя сексуализировать, но я не согласна. То, чем я занималась, именно этим и было. Я подбирала одежду, ракурсы, чтобы выглядеть максимально сексуально.

Аня: Последний вопрос: что случилось с лампой, которую ты специально покупала для вебкама?

Ада: Приспособила под торшер, просто стоит.