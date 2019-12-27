Радость была недолгой! На выходные в Беларуси объявлен желтый уровень опасности из-за гололеда и сильного ветра

Об этом предупреждает Республиканский центр по гидрометеорологии (Белгидромет).





С субботы по понедельник на отдельных участках дорог ожидается образование гололедицы.





В субботу будет снег, местами – налипание мокрого снега, в ночное и утреннее время прогнозируется усиление ветра. Порывы могут достигать 15-18 метров в секунду.





Также возможна метель. Температура воздуха – до 4 градусов мороза.













belnovosti.by В воскресенье погода немного улучшится, однако гололедица сохранится. Ночью будет снег, в дневное время осадков не ожидается, пишет





Мороз усилится – до -11 градусов ночью и до -6 градусов днем. Ветер несколько ослабнет – до 5-10 метров в секунду.





Однако в понедельник вновь произойдет ухудшение погоды. К гололеду и мокрому снегу добавится туман, а в центральных и северных районах усилится ветер – до 15-18 метров в секунду.





Ночью будет до 11 градусов мороза, днем – до -2 градусов.