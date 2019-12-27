Мужчины и женщины, настроенные на серьезные отношения. Как их распознать?

Источник материала: Tut.by

В наше время намного легче знакомиться (спасибо интернету), проще сходиться (да здравствует отмена условностей), но труднее строить серьезные отношения. В значительной степени потому что многие из нас, выбирая партнера, руководствуются сиюминутной симпатией и не задумываются о том, как избранник поведет себя в долгосрочной перспективе, пишет сайт redsale.by Так как же понять, на что настроен партнер рядом с вами и стоит ли возлагать на него надежды? Психолог разбирает ситуацию на примере романа, возникшего между коллегами по работе.



Фото: burst.shopify.com

Григорий

— Карина — славная девочка: веселая, живая и общительная. Я быстро заметил, что ей понравился, и поэтому, когда она попросила проводить меня домой, сразу понял, чем закончится этот вечер, и был не против. Встречаемся уже три месяца. Поначалу мне льстило, что самая красивая девушка нашего офиса выбрала меня. Но со временем ее стремление постоянно таскать меня по тусовкам, настойчивые требования особых знаков внимания и прозрачные намеки на то, что пора бы переходить на новую ступень отношений, начали меня напрягать. При этом я вижу, что ее вообще не интересует, о чем я думаю, чем увлечен. Какое-то поверхностное отношение, как к любимой игрушке. Мне кажется, Карина — не та девушка, с которыми строят серьезные отношения.



Фото: burst.shopify.com

Карина

— Мне он понравился сразу, серьезный, сдержанный. Я нравлюсь мужчинам и привыкла, что при взгляде на меня у многих сразу загорается глаз. А Гриша повел себя иначе — общался со мной, как с другими. Это меня зацепило. У нас всё случилось после корпоратива, я его попросила проводить меня домой и попросту соблазнила. Начали встречаться. И всё бы вроде бы ничего, но меня расстраивает, что он вообще не проявляет никакой инициативы: никуда меня не приглашает, ничем серьезным не делится, на свиданиях в общем-то тоже я настаиваю, он считает, что и так на работе каждый день видимся. И я даже не знаю, что мне дальше делать: вроде парень хороший, надежный, для семьи — самое то, но никакой эмоциональной отдачи от него я не чувствую.

Комментарий психолога Юлии Мызенковой

— Совершенно очевидно, что у Карины и Гриши нет совместного будущего. Они слишком разные и по-разному понимают серьезные отношения. Да, иногда бывает, что противоположности притягиваются, гармонично дополняя друг друга. Но все равно для долгосрочных отношений у них должна быть общая база: схожие интересы и увлечения, способы проявления эмоций и теплых чувств, любовь, наконец. У Карины и Гриши ничего этого нет, поэтому я бы посоветовала им по-дружески расстаться, пока ком взаимных претензий не привел к болезненному разрыву.

Так как же все-таки понять, что человек, с которым вы встречаетесь, настроен серьезно и испытывает к вам по меньшей мере сильную симпатию? Признаков очень много, и в большинстве своем они характерны и для мужчин, и для женщин.

Признаки, которые чаще всего встречаются у мужчин:

1. Проявляют неформальное внимание: интересуются, как прошел день, помнят о проблемах или новых проектах на работе, в курсе, как зовут родителей и близких подруг.

2. Желают проводить много времени вместе. Проявляют инициативу первыми и охотно соглашаются на ваши предложения.



Фото: unsplash.com

3. Присутствуют элементы ухаживания и заботы: встретить после работы, помочь отвезти кота в ветлечебницу, привезти лекарства и продукты, когда болеешь. Ну и банальные цветы, походы в кино/кафе, комплименты никто не отменял.

4. Не боятся познакомить вас со своими лучшими друзьями и ближним кругом общения.

5. Открытые и честные разговоры, желание делиться сокровенным — очень серьезный шаг для мужчины.

6. Желание прикасаться, трогать, обнимать — верный признак того, что вас считают сексуальной и привлекательной женщиной.

Признаки, которые чаще всего встречаются у женщин:

1. Принимают таким, каков вы есть (без мыслей и намеков ему, что вы должны измениться).

2. Не боятся просить помощи.

3. Поддерживают вас в увлечениях и деятельности.

4. Эмоционально стабильны (не закатывают истерик, не манипулируют чувством ревности и т. д.)

5. Проявляют заботу, стараются угостить чем-нибудь вкусненьким, подарить что-то нестандартное.

6. Проявляют уважение к вашим родителям и близким друзьям.