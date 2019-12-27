«Битва худших» в КХЛ Минска и Риги, Россия против США и бой Емельяненко в Японии. Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт Вадим Куцый ожидает быстрого поражения Федора Емельяненко в схватке с Квинтоном Джексоном, а спортивный журналист Кирилл Клименков описывает сценарий матча двух худших команд Континентальной хоккейной лиги — минского и рижского «Динамо». Хоккейный обозреватель Сергей Вишневский настаивает на ничье в основное время матча США — Россия на молодежном чемпионате мира по хоккею.

Куцый: Не верю в то, что Федор Емельяненко смог бы примирить Конора и Хабиба

Кто: Вадим Куцый, профессиональный боец MMA (рекорд — 13−1), чемпион мира по смешанным единоборствам по версии Le roi du fight.

Предыдущая ставка: не прошла .

В этот раз ставит на бой между Федором Емельяненко и Квинтоном Джексоном 29 декабря.

Фото из личного архива Вадима Куцого

— У Федора больше опыта выступлений на высшем уровне, — отмечает Вадим, — но есть и общие вещи для бойцов. Высокие: Федор — 1,83 м, Квинтон — 1,85 м. Возрастные: Федору — 43 года, Квинтону — 41.

Конечно, есть примеры, когда бойцы после 40 лет не уступают молодым, но после насыщенной на события карьеры, а это случай Емельяненко и Джексона, трудно говорить об их соперничестве как о спорте высший достижений. По сути, это выставочный бой. Афиша неплохая — Последний Император против Рэмпейджа (Буйного). Федора и Квинтона в Азии обожают. Зрителям в Японии, где состоится схватка, должно понравиться.

Победу стороны намерены добывать разными путями. Джексон — через активную физическую работу. Он попробует «задушить» прессингом соперника. Под эту задачу набирает вес. Хочет весить 120−125 кг.

Емельяненко обычно находится в весе 105 кг. Он начнет схватку осторожно и будет выжидать удобного момента для продуктивной атаки. В последних поединках Федор держал удар не так хорошо, как раньше, поэтому решение Квинтона, бойца с репутацией нокаутера, лупить с первых минут понятно. Джексон попробует завершить бой досрочно.

Читать прогноз дальше Федор Емельяненко — важная фигура в смешанных единоборствах. Кого ни спроси, все выросли на Емельяненко. Возможно, это лукавство. И тем не менее комплименты в адрес Федора исходят как от Конора Макгрегора, так и от Хабиба Нурмагомедова — икон UFC. Но лично я не верю в то, что Федор смог бы примирить Конора и Хабиба. Их вражда переросла во что-то личное и где-то семейное. Джексон, кстати, тоже говорит, что Емельяненко — его любимый боец. Не знаю, что будет чувствовать в таком случае Квинтон. Но, знаете, как-то я дрался в Санкт-Петербурге с участником войны в Чечне. Вышел в октагон с огромным уважением к нему. Бить его несильно хотелось, поэтому пришлось задушить.

Иллюстративный снимок. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Думаю, что, если бой между Федором Емельяненко и Квинтоном Джексоном не завершится на первой минуте, то это точно случится в первом раунде. Супертяжелый вес — это первое. Ребята немолодые — вторая причина. Если отталкиваться от того, как бы заработать денег, а не отдать дань уважения Емельяненко, то ставить нужно на победу Джексона в первом раунде за 4,50. Хороший коэффициент. Думаю, поставлю деньги. Проиграю — не расстроюсь. Это будет значить, что мой любимый боец победит. Если же у него не получится, то я заработаю.

Единоборства. Bellator MMA Квинтон Джексон победит в 1-м раунде Коэффициент — 4,50



Клименков: Что может быть хуже, чем антирекорд перед Новым годом в битве с принципиальным соперником и худшей командой КХЛ?

Кто: Кирилл Клименков, журналист SPORT.TUT.BY.

Предыдущие ставки: не прошла , прошла , прошла , прошла , прошла .

В этот раз ставит на матч Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск — «Динамо» Рига, который пройдет 30 декабря.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Календарь Континентальной хоккейной лиги подарил болельщикам отличный матч в предновогодний вечер. 30 декабря в «Минск-Арене» пройдет классическое дерби белорусского и латвийского «Динамо», — напоминает Кирилл. — К сожалению, в этот раз вывеску портит тот факт, что на площадку выйдут две худшие команды лиги. И минское, и рижское «Динамо» провалили сезон, давно утратили шансы на плей-офф и распродали лидеров перед закрытием трансферного окна. Латвийский клуб покинул канадский форвард Брэндон Макмиллан, минчан — вратарь Юнас Энрот и нападающий Тему Пулккинен.

Как видим, потери преимущественно в зоне атаки. Команды лишились ключевых форвардов. При том что и минчане, и рижане регулярно довольствуются одной−двумя шайбами за матч. Рижское «Динамо» так и вовсе официально является самой нерезультативной командой КХЛ. Не думаю, что в поединке в Минске рижанам удастся улучшить статистику.

Главным активом рижского «Динамо» является чешский вратарь Александр Салак, а также пара сильных защитников Бартулис — Сотниекс. В предыдущих матчах против минчан рижане показали, что умеют обороняться и ждут ошибок соперника. При таком подходе сложно забросить много, даже если учесть, что «зубры» часто допускают контратаки.

Читать прогноз дальше Не жду я много голов и от минчан. У них разладилась командная игра, есть вопросы к большинству, а в последние месяцы возникли трудности с реализацией. Вся надежда на индивидуальное мастерство, но его с уходом Пулккинена явно поубавилось. Еще один важный момент: минское «Динамо» на грани антирекорда по количеству поражений. Что может быть хуже, чем установленный антирекорд перед Новым годом в битве с принципиальным соперником и худшей командой КХЛ по очкам? «Зубры» сделают все возможное, чтобы этого не допустить, и главное — не сильно «косячить» в обороне.

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY Ставлю на то, что в матче будет заброшено менее 4,5 шайб за 1,99. Если эта ставка кажется вам слишком рискованной, попробуйте тотал меньше 5 с коэффициентом 1,65. В таком случае вам вернут деньги, если команды суммарно забросят именно 5. Кстати, важный момент: голы при такой ставке учитываются только в первые шестьдесят минут матча. Овертайм и буллиты — нет.

Хоккей. КХЛ. Регулярный сезон Тотал матча — меньше 4,5 голов Коэффициент — 1,99



Вишневский: Двум личностям у руля команды тесновато

Кто: Сергей Вишневский, спортивный журналист.

Предыдущие ставки: событие состоится 28 декабря в 21.00 .

В этот раз ставит на матч групповой стадии молодежного чемпионата мира (U-20) по хоккею США — Россия, который пройдет 29 декабря.

Фото из личного архива Сергея Вишневского

— В стартовом матче против хозяев чемпионата мира россияне не смогли совладать с эмоциями, и более прагматичные чехи наказали их двумя голами в большинстве, — выделяет главное в первом матче россиян на МЧМ Сергей. — Не угадал российский штаб и с выбором голкипера, сделав ставку на самого юного из них — 17-летнего Ярослава Аскарова.

Помимо обилия удалений, россияне злоупотребляли индивидуальной игрой и передерживали шайбу, облегчая жизнь соперникам. С североамериканцами, действующими в силовой манере, это может привести к большому числу потерь. И в лагере российской команды это понимают.

Вопрос в том, успеют ли провести работу над ошибками. Игорь Ларионов, вошедший в тренерский штаб за месяц до МЧМ, уверяет, что помогут «быстрый контроль шайбы, быстрые передачи», которые нарушат любой форчекинг. И что любые оборонительные схемы рушатся, если играть в одно-два касания на партнеров. Еще легендарный форвард пеняет на то, что «мы этого не видим у нас в КХЛ». А ведь основная часть игроков российской сборной именно из этой лиги!

Перед МЧМ звучали опасения, что появление Игоря Ларионова в штабе сборной может внести дисбаланс, потому что у него с главным тренером Валерием Брагиным разные взгляды на хоккей. Догадки подтвердились в концовке встречи с Чехией, когда во время тайм-аута Ларионов схватил планшет и увлеченно что-то объяснял игрокам, не замечая того, что Брагин порывался забрать у него маркер.

Ларионов, конечно, опроверг версию о конфликте, объяснив неловкий эпизод цейтнотом. Но очевидно, что двум личностям у руля команды тесновато. Слишком уж велик авторитет ассистента.

Читать прогноз дальше Американцы стартовали увлекательным матчем против Канады, в котором лихо выиграли первый период (2:0), но затем ввязались в авантюру и отошли от свойственного им хоккея (4:6). Куда-то улетучились сыгранность и дисциплина, посыпались удаления. Как итог — четыре подряд шайбы в воротах расхваленного голкипера Николаса Доуса и бледный вид Коула Кофилда. Перед турниром ожидалось, что Кофилд будет играть в одном звене с пятым номером драфта Алексом Тюркоттом и уроженцем Ташкента Артуром Калиевым, блистающим в лиге Онтарио. Но парней разбросали по разным звеньям, и вряд ли это можно назвать удачным решением. Никто из них не поддержал проспекта «Оттавы» Шейна Пинто, набравшего 3 (2+1) очка. Стараний Пинто не хватило.

Иллюстративный снимок. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY В нынешней сборной США нет столь яркой звезды, как первый номер драфта-2019 Джек Хьюз, которого «Нью-Джерси» не отпустил на МЧМ, но полно задрафтованных ребят, прошедших через единую систему подготовки и до юниорского возраста выступавших вместе за одну команду в лигах USHL и USDP. При желании вряд ли им составит больших трудов вспомнить прежние наработки и схемы. Дело — за дисциплиной. Кому из команд этот компонент удастся наладить лучше, у того и больше шансов на успех. В матче высока вероятность овертайма, и я поставлю на ничью в основное время.

Хоккей. Чемпионат мира U-20 Ничья в основное время матча США — Россия Коэффициент — 4,60



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