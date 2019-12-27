В ГТК рассказали, где на въезде в Беларусь появятся новые магазины Duty Free

Источник материала: Tut.by

Магазины беспошлинной торговли Duty Free на въезде в Беларусь появятся в четырех пунктах пропуска. Об этом сообщает Белтелерадиокомпания со ссылкой на Государственный таможенный комитет Беларуси.



Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY

Магазины Duty Free на въезде в Беларусь откроют в пунктах пропуска «Котловка» (на границе с Литвой), «Новая Рудня» и «Мокраны» (с Украиной), «Козловичи» (с Польшей).

Они будут расположены до зоны таможенного контроля. Кассовое оборудование в этих магазинах будет обеспечивать блокировку продаж алкогольной и табачной продукции сверх установленных норм их беспошлинного ввоза физическими лицами.

«Иными словами, в магазине беспошлинной торговли нельзя будет приобрести свыше 3 литров алкоголя и 200 штук сигарет», — пояснили в ГТК.

В Беларуси уже работают магазины Duty Free при въезде. Первый магазин открылся в июне 2018 года в пункте пропуска «Берестовица». Затем появился магазин в Национальном аэропорту.

На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 476 , согласно которому в одном автодорожном пункте пропуска на въезде в Беларусь может быть только один магазин Duty Free.

По информации TUT.BY, планируется , что магазины откроют «Дипмаркет» УДП и «Маркетлига», подконтрольная «Белтаможсервису» и Президентскому спортивному клубу.

Всего в Беларуси действует 70 магазинов Duty Free. Помимо двух упомянутых компаний крупными игроками являются «Беламаркет дьюти фри» украинского бизнесмена с белорусскими корнями Артура Гранца и «Беламаркет Хелена Валери» Елены Скрипель, которая возглавляет Белорусскую ассоциацию гимнастики.