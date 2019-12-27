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В ГТК рассказали, где на въезде в Беларусь появятся новые магазины Duty Free
Источник материала: Tut.by
Магазины беспошлинной торговли Duty Free на въезде в Беларусь появятся в четырех пунктах пропуска. Об этом
Магазины Duty Free на въезде в Беларусь откроют в пунктах пропуска «Котловка» (на границе с Литвой), «Новая Рудня» и «Мокраны» (с Украиной), «Козловичи» (с Польшей).
Они будут расположены до зоны таможенного контроля. Кассовое оборудование в этих магазинах будет обеспечивать блокировку продаж алкогольной и табачной продукции сверх установленных норм их беспошлинного ввоза физическими лицами.
«Иными словами, в магазине беспошлинной торговли нельзя будет приобрести свыше 3 литров алкоголя и 200 штук сигарет», — пояснили в ГТК.
В Беларуси уже работают магазины Duty Free при въезде. Первый магазин
На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко
По информации TUT.BY,
Всего в Беларуси действует 70 магазинов Duty Free. Помимо двух упомянутых компаний крупными игроками являются «Беламаркет дьюти фри» украинского бизнесмена с белорусскими корнями
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Магазины беспошлинной торговли Duty Free на въезде в Беларусь появятся в четырех пунктах пропуска.
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