ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ГТК рассказали, где на въезде в Беларусь появятся новые магазины Duty Free

28.12.2019 10:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Магазины беспошлинной торговли Duty Free на въезде в Беларусь появятся в четырех пунктах пропуска. Об этом сообщает Белтелерадиокомпания со ссылкой на Государственный таможенный комитет Беларуси.


Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY

Магазины Duty Free на въезде в Беларусь откроют в пунктах пропуска «Котловка» (на границе с Литвой), «Новая Рудня» и «Мокраны» (с Украиной), «Козловичи» (с Польшей).

Они будут расположены до зоны таможенного контроля. Кассовое оборудование в этих магазинах будет обеспечивать блокировку продаж алкогольной и табачной продукции сверх установленных норм их беспошлинного ввоза физическими лицами.

«Иными словами, в магазине беспошлинной торговли нельзя будет приобрести свыше 3 литров алкоголя и 200 штук сигарет», — пояснили в ГТК.

В Беларуси уже работают магазины Duty Free при въезде. Первый магазин открылся в июне 2018 года в пункте пропуска «Берестовица». Затем появился магазин в Национальном аэропорту.

На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 476, согласно которому в одном автодорожном пункте пропуска на въезде в Беларусь может быть только один магазин Duty Free.

По информации TUT.BY, планируется, что магазины откроют «Дипмаркет» УДП и «Маркетлига», подконтрольная «Белтаможсервису» и Президентскому спортивному клубу.

Всего в Беларуси действует 70 магазинов Duty Free. Помимо двух упомянутых компаний крупными игроками являются «Беламаркет дьюти фри» украинского бизнесмена с белорусскими корнями Артура Гранца и «Беламаркет Хелена Валери» Елены Скрипель, которая возглавляет Белорусскую ассоциацию гимнастики.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Магазины беспошлинной торговли Duty Free на въезде в Беларусь появятся в четырех пунктах пропуска.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Газпром" выплатил "Нафтогазу" почти 3 млрд долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика