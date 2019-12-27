Эти блюда должны быть на новогоднем столе. Как угодить белой металлической Крысе?

Источник материала: СТВ

2020 год будет проходить под знаком белой металлической Крысы. Какими блюдами можно задобрить символ грядущего года? Об этом читайте в нашем материале.

Как известно, крысы неприхотливы, им нужно всего и побольше. Основное правило для праздничного стола в честь 2020 года звучит так: пусть стол ломится от яств. В числе блюд обязательно должен быть хороший кусок мяса. Крысы всеядные, поэтому чем питательнее пища, тем лучше.



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Тёщины Рецепты»

В качестве гарнира отлично подойдёт картошка, а ещё можно приготовить крупы: рис, гречку, пшено. Порадуют крысу салаты и разные закуски. Кстати, салаты с орехами или закуски с сыром пойдут особенно хорошо.

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Грызун очень любит сладости, поэтому желательно, чтобы на новогоднем столе присутствовали десерты. В крайнем случае можно просто положить шоколадку или конфеты. А вот со спиртным крысы не дружат. Впрочем, слабоалкогольные напитки не спугнут символ 2020 года.



Фото: instagram.com/pp_victoria

Напоследок стоит упомянуть, что крысы любят хорошую компанию. Поэтому будет здорово, если за новогодним столом удастся собрать друзей и родственников.

Кстати, недавно мы показывали, как не должен выглядеть праздничный стол.