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Белорусы будут участвовать в «Дакаре» на новых МАЗах

28.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские автогонщики в воскресенье отправятся в Саудовскую Аравию, где примут участие в ралли «Париж – Дакар». Дистанцию в восемь тысяч километров три экипажа из Беларуси будут преодолевать за рулем нового «МАЗа», сообщает «МИР 24».

С максимальной скоростью 140 километров в час этот тягач претендует на статус самого быстрого грузовика гонки. Для участников она, наверняка, станет самой трудной в истории. Организаторы заметно усложнили условия. Например, экипаж получает схему маршрута только перед самым стартом.  



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Организаторы заметно усложнили условия. Например, экипаж получает схему маршрута только перед самым стартом.
 
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