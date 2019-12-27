Белорусы будут участвовать в «Дакаре» на новых МАЗах

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские автогонщики в воскресенье отправятся в Саудовскую Аравию, где примут участие в ралли «Париж – Дакар». Дистанцию в восемь тысяч километров три экипажа из Беларуси будут преодолевать за рулем нового «МАЗа», сообщает «МИР 24».

С максимальной скоростью 140 километров в час этот тягач претендует на статус самого быстрого грузовика гонки. Для участников она, наверняка, станет самой трудной в истории. Организаторы заметно усложнили условия. Например, экипаж получает схему маршрута только перед самым стартом.