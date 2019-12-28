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«Приходит доброта и происходит чудо»
28.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Вспомните, как озаряется радостью лицо ребенка, когда он получает подарок! Каждый взрослый может стать волшебником накануне рождественских праздников.
Специалисты отделения социальной адаптации и реабилитации ГУ «ТЦСОН Шаковщинского района» приглашают граждан Шарковщинского района принять участие в благотворительной акции «Приходит доброта и происходит чудо». У вас есть возможность подарить игрушки, конструкторы, книги, находящиеся в хорошем состоянии, детям из малообеспеченных семей, а так же детскую одежду.
Информация по телефону 6-05-62
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