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"Газпром" выплатил "Нафтогазу" почти 3 млрд долларов

28.12.2019 10:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

"Газпром" выплатил "Нафтогазу" почти 3 млрд долларов

НАК "Нафтогаз Украины" получил от ПАО "Газпром" 2,9 млрд долларов – остаток суммы, которую российская компания должна была выплатить по решению Стокгольмского арбитража.

"НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает получение от ОАО "Газпром" 2,918 млрд долларов компенсации на в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража 2018 года", - сообщила пресс-служба "Нафтогаза" вечером в пятницу, 27 декабря, информирует zn.ua.

В компании уточнили, что платеж включает 2,56 млрд долларов компенсации, а также проценты начисленные "Газпрому" за просрочку платежа.

"Нафтогаз" приветствует признание российской стороной необходимости выполнять решения арбитражей 2017-2018 годов и ее намерение продолжать транспортировку газа в ЕС через территорию Украины", - говорится в сообщении.

В НАК уточнили, что переговоры относительно условий транзита российского газа в ЕС через ГТС Украины продолжаются. Это значит, что итоговой вариант договора с "Газпромом" еще не согласован.

Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу "Нафтогаза" 28 февраля 2018 года: суд обязал "Газпром" выплатить НАК 4,63 млрд долларов компенсации за нарушение обязательств по объем транзита. Первую часть платежа – 2,1 млрд долларов - "Нафтогаз" получил в виде газа, поставленного в 2014 году.

"Нафтогаз" отразил эту часть выигрыша в отчетности за 2017 и оплатил соответствующие налоги и дивиденды в государственный бюджет в 2018 году", - подчеркнули в НАК.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что "Нафтогаз" и "Газпром" подготовили собственные проекты договора о транзите газа. По его словам, подписание итогового документа могло состояться 27 декабря.

 
 
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НАК "Нафтогаз Украины" получил от ПАО "Газпром" 2,9 млрд долларов – остаток суммы, которую российская компания должна была выплатить по решению Стокгольмского...
 
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