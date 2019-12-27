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Кто встретит Новый год за решёткой?

28.12.2019 09:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси очередная волна задержаний и судов над протестующими

Большинство участников несанкционированных антиинтеграционных уличных акций, прошедших в декабре, получают большие штрафы.

Как информируют правозащитники, активист "Европейской Беларуси" Леонид Кулаков осуждён на 10 суток административного ареста. Новый год он встретит за решёткой. К тому же Кулакова оштрафовали на 1275 рублей. На 15 суток ареста осуждены активист Legalize Belarus и "Молодежного блока" Станислав Шашок и один из лидеров КХП-БНФ Алесь Чехольский. 1275 рублей штрафа получила Майя Наумова, по 765 рублей — Галина Логацкая, Андрей Рогов, Юрий Губаревич и Пётр Маркелов, по 637,5 рубля — Денис Юркевич, Денис Красочка и Антон Жилко. Фотографа Геннадия Веретинского оштрафовали на 765 рублей, признав участникам акции, так как на нем не было метки, что он журналист (закон требует бейдж, нарукавную повязку или жилет).


Павел Северинец

Суд над Вячеславом Сивчиком перенесён на неопределенный срок, поскольку он находится за границей.

В Гомеле задержали блогера Сергея Тихоновского, он осуждён на 15 суток,  в Минске — блогера Владимира Цыгановича.


Участников антиинтеграционных акций массово судили и в четверг. Большинство также получали штрафы. 15 суток ареста отбывает Павел Северинец, 5 суток — Алена Толстая, пишет euroradio.fm
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Беларуси очередная волна задержаний и судов над протестующими
 
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