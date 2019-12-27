Кто встретит Новый год за решёткой?

Большинство участников несанкционированных антиинтеграционных уличных акций, прошедших в декабре, получают большие штрафы.

Какправозащитники, активист "Европейской Беларуси"осуждён на 10 суток административного ареста. Новый год он встретит за решёткой. К тому же Кулакова оштрафовали на 1275 рублей. На 15 суток ареста осуждены активист Legalize Belarus и "Молодежного блока"и один из лидеров КХП-БНФ А. 1275 рублей штрафа получила, по 765 рублей —по 637,5 рубля — Д. Фотографа Геннадия Веретинского оштрафовали на 765 рублей, признав участникам акции, так как на нем не было метки, что он журналист (закон требует бейдж, нарукавную повязку или жилет).