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Кто встретит Новый год за решёткой?
Источник материала: Партизан
В Беларуси очередная волна задержаний и судов над протестующими
Большинство участников несанкционированных антиинтеграционных уличных акций, прошедших в декабре, получают большие штрафы.
Как
Павел Северинец
Суд над Вячеславом Сивчиком перенесён на неопределенный срок, поскольку он находится за границей.
В Гомеле задержали блогера Сергея Тихоновского, он осуждён на 15 суток, в Минске — блогера Владимира Цыгановича.
Участников антиинтеграционных акций массово судили и в четверг. Большинство также получали штрафы. 15 суток ареста отбывает Павел Северинец, 5 суток — Алена Толстая, пишет
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В Беларуси очередная волна задержаний и судов над протестующими
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