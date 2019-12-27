По дороге к своей мечте

Источник материала: Кобринский вестник

История двух подруг Наташ, которые недавно открыли павильон по ремонту одежды и продаже фурнитуры в районе городского стадиона «Юность» с интересным названием «Кокетка+», – пример того, когда желание приводит к намеченной цели.





Наталью Стасюк как отличную швею знают многие женщины нашего города. Долгое время она шила на дому, оформив деятельность в рамках действующего законодательства.

– Тяга к шитью у меня появилась ещё во время учёбы в УПК. После школы я поступила в Брестский государственный колледж сферы обслуживания, где получила профессию закройщика. После учёбы мой мастер предложила заняться ремонтом одежды, где можно получить хорошие практические навыки.

6 лет Наташа занималась ремонтом одежды. После замужества вернулась в родной Кобрин.

Дома у Натальи была настоящая мастерская: профессиональная швейная машина, оверлок, паровой утюг и масса заказов.

Под лапкой швейной машинки женщина может сотворить любое изделие или выполнить ремонт, начиная от вшитой в юбку молнии до пошива свадебного платья, которых у неё на счету уже три. Перед Новым годом очень популярны карнавальные костюмы, в частности платье принцессы Эльзы из мультфильма «Холодное сердце» Наталья шила не раз.

Она шила костюмы для танцевальных коллективов, платья в народном стиле, шторы, коллекцию платьев для столичного магазина и многое другое.

– Чего я не шью, так это мужской одежды, – улыбается Наталья. – Мне намного интереснее шить для женщин – это безграничное поле для творчества и фантазии.

Её напарница Наталья Боярчук, которая много лет назад была и первой клиенткой, занимается продажей фурнитуры.

В торговом отделе есть не только обычная фурнитура, но и запасные части к швейным машинам – лапки, различные иглы, лампы и многое другое, то есть всё необходимое для тех, кто сам занимается шитьём.

Подруги долго изучали рынок предоставляемых услуг, выбирали место для размещения павильона и с сентября начали работу.

Открытие павильона – не конечная точка замысла мастериц.

– Мы хотим создать арендный цех швейного оборудования, чтобы любая рукодельница могла прийти и поработать на швейных машинах и другом оборудовании самостоятельно. Конечно, для этого необходимы большие затраты, но мы уверены, что со временем у нас всё получится.

Людмила ПАШКОВИЧ.

НА СНИМКЕ автора: Наталья Стасюк и Наталья Боярчук встречают каждого клиента с убылкой.