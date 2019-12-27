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В д. Бастычи Пинского района на пожаре погиб пенсионер

28.12.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

28.12.2019 года в 04-10 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Бастычи на ул. Титова.

В д. Бастычи Пинского района на пожаре погиб пенсионер

К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова деревянный дом был полностью охвачен огнем.

Пожар локализован и ликвидирован. Под обрушившимися конструкциями жилого дома обнаружен погибший хозяин дома, пенсионер 1956 г. рождения.

Огнем уничтожены кровля, перекрытие, имущество, повреждены стены дома.

В д. Бастычи Пинского района на пожаре погиб пенсионер

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  28.12.2019 года в 04-10 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Бастычи на ул. Титова. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова...
 
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