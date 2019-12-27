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В д. Бастычи Пинского района на пожаре погиб пенсионер
28.12.2019 13:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
28.12.2019 года в 04-10 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Бастычи на ул. Титова.
К моменту прибытия подразделений
Пожар локализован и ликвидирован. Под обрушившимися конструкциями жилого дома обнаружен погибший хозяин дома, пенсионер 1956 г. рождения.
Огнем уничтожены кровля, перекрытие, имущество, повреждены стены дома.
Причина пожара устанавливается.
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28.12.2019 года в 04-10 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Бастычи на ул. Титова. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова...
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