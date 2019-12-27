В д. Бастычи Пинского района на пожаре погиб пенсионер

Источник материала: Виртуальный Брест

28.12.2019 года в 04-10 в Пинский ГРОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Бастычи на ул. Титова.





К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова деревянный дом был полностью охвачен огнем.

Пожар локализован и ликвидирован. Под обрушившимися конструкциями жилого дома обнаружен погибший хозяин дома, пенсионер 1956 г. рождения.

Огнем уничтожены кровля, перекрытие, имущество, повреждены стены дома.





Причина пожара устанавливается.