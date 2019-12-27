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«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома

28.12.2019 14:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» проходит в Беларуси. Подшефные детские дома, школы-интернаты, детские больницы, опекунские и приемные семьи по всей стране в предновогодние дни навещают и военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома

Так, министр обороны Андрей Равков посетил Андреевский детский дом. По многолетней традиции, глава военного ведомства приехал, чтобы стать участником подготовленного ребятами новогоднего огонька и поздравить их с наступающими Рождеством и Новым годом.

Андреевский детский дом и военное ведомство объединяет давняя дружба. Только за последние 10 лет благодаря военным в Андреевщине появились укомплектованные и оборудованные бытовой техникой квартиры семейного типа, утеплен фасад здания, отремонтированы спортивный, тренажерный и актовый залы, столовая, компьютерный класс, работает интерактивный тир.

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Каждый ребенок да и не только ребенок – наверное, и взрослые все ждут Нового года, какие-то итоги подводят, строят планы на будущее, надеются на чудо, на сказку, на какое-то свершение. Наша задача – в этих детях поддержать надежду на будущее. Думаю, что те меры, которые государство принимает, наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко в отношении воспитания молодежи, в рамках акции «Наши дети» мы стараемся сделать все для того, чтобы эти детишки стали достойными гражданами своей страны.

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома

В 2019 году главным подарком от военного ведомства стал физиотерапевтический кабинет. Специальные приборы разного назначения помогут ребятам укрепить здоровье – начиная от профилактики в сезон простуд изаканчивая терапией и аромапроцедурами.

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома

Люди в материале: Андрей Равков
 
 
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» проходит в Беларуси. Подшефные детские дома, школы-интернаты, детские больницы, опекунские и приемные семьи...
 
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