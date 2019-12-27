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«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» проходит в Беларуси. Подшефные детские дома, школы-интернаты, детские больницы, опекунские и приемные семьи по всей стране в предновогодние дни навещают и военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, министр обороны Андрей Равков посетил Андреевский детский дом. По многолетней традиции, глава военного ведомства приехал, чтобы стать участником подготовленного ребятами новогоднего огонька и поздравить их с наступающими Рождеством и Новым годом.
Андреевский детский дом и военное ведомство объединяет давняя дружба. Только за последние 10 лет благодаря военным в Андреевщине появились укомплектованные и оборудованные бытовой техникой квартиры семейного типа, утеплен фасад здания, отремонтированы спортивный, тренажерный и актовый залы, столовая, компьютерный класс, работает интерактивный тир.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
В 2019 году главным подарком от военного ведомства стал физиотерапевтический кабинет. Специальные приборы разного назначения помогут ребятам укрепить здоровье – начиная от профилактики в сезон простуд изаканчивая терапией и аромапроцедурами.
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«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома
Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» проходит в Беларуси. Подшефные детские дома, школы-интернаты, детские больницы, опекунские и приемные семьи...
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