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В Оршанском районе в лобовом столкновении Chevrolet и Opel погиб человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 декабря около девяти утра вблизи деревни Светочёвка Оршанского района произошло ДТП со смертельным исходом.
Как
В аварии погиб 48-летний житель Могилёвской области, который находился в Chevrolet. Второго человека из этого автомобиля, а также водителя и пассажиров Opel осматривают медики.
На месте происшествия работает СОГ.
На неделе в Дзержинском районе Peugeot врезался в стоящую фуру.
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Новости Беларуси. 28 декабря около девяти утра вблизи деревни Светочёвка Оршанского района произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает МВД Беларуси,...
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