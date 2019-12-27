ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Оршанском районе в лобовом столкновении Chevrolet и Opel погиб человек

28.12.2019 14:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 декабря около девяти утра вблизи деревни Светочёвка Оршанского района произошло ДТП со смертельным исходом. 

Как сообщает МВД Беларуси, водитель Chevrolet двигался по трассе М8. На 186 км машина выехала на встречку, где врезалась в Opel. 

В Оршанском районе в лобовом столкновении Chevrolet и Opel погиб человек
Фото: МВД Беларуси 

В аварии погиб 48-летний житель Могилёвской области, который находился в Chevrolet. Второго человека из этого автомобиля, а также водителя и пассажиров Opel осматривают медики. 

В Оршанском районе в лобовом столкновении Chevrolet и Opel погиб человек
Фото: МВД Беларуси 

На месте происшествия работает СОГ. 

На неделе в Дзержинском районе Peugeot врезался в стоящую фуру. 

В ДТП погиб молодой парень – подробности здесь

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 28 декабря около девяти утра вблизи деревни Светочёвка Оршанского района произошло ДТП со смертельным исходом.  Как сообщает МВД Беларуси,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Граждане Беларуси смогут посещать Албанию без виз весь год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика