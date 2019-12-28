Спасатели делятся секретами, как выстоять в любой гололед

Источник материала: Полымя





Спасатели еще раз напоминают правила, которые помогут снизить вероятность попадания в неприятную ситуацию.

Если на улице гололед, надевайте обувь на низком каблуке с нескользящей подошвой. Внимательно смотрите себе под ноги, при этом идите мелкими шажками. Выбирайте более безопасный путь, там, где меньше льда и дорожки посыпаны песком. В то же время не желательно идти в непосредственной близости от стен зданий, на кровлях которых нередко образуются сосульки.

Пожилым людям рекомендуется по возможности меньше выходить на улицу в такую погоду, или использовать трость с резиновым наконечником (можно воспользоваться обычной лыжной палкой). Не стоит выходить на улицу без сопровождения и беременным женщинам.

С особой осторожностью нужно переходить проезжую часть дороги. В случае, если вы поскользнетесь и упадете, водителю будет трудно затормозить резко, так как при гололеде тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.

Если вы поскользнулись, постарайтесь присесть, чтобы снизить высоту падения, сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Человеку достаточно провести 15 минут в холодной воде, и все может закончиться самым плачевным образом. При температуре воды 5-15°С опасным становится время пребывания в ней до четырех часов, при 2-3°С — смертельным становится пребывание более 20 минут, при температуре от 0 до -2°С летальный исход может наступить и после 10 минут.

Потенциальные жертвы — любители подледной рыбалки. Кроме рыбаков, чаще тонут дети. По статистике треть жертв находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако на 100% от экстремального купания не застрахован никто, поэтому следует соблюдать несложные правила безопасности.

Помним о том, что относительно безопасным называют лед толщиной не менее 7 см. Он зеленого или голубовато-зеленого цвета. Грязный, буро-серый лед обычно уже подтаявший и непрочный. Кстати, при температуре в 0°С, сохраняющейся на протяжении трех дней, прочность льда снижается на 25%.

Лед считается непрочным около устья рек и притоков, вблизи бьющих ключей и стоковых вод, а также деревьев, кустов и камыша.

Подготовили Елизавета АЙКЯН,

Екатерина ЗУЗО, инспектор СПиВО Кореличского РОЧС