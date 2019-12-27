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Нежнее, Виктор. Милиция решила исправить карательный имидж

28.12.2019 13:59 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В канун Нового года происходят чудеса. Например, с минской милицией  – министр внутренних дел генерал-майор Юрий Караев уверил, что ведомство будет целенаправленно избавляться от имиджа «карательного органа» и использования «палочно-галочной» системы, пишет TUT.by. 

Караев уверен: «Профилактика, беседа – это и есть работа». И говорит, что отныне МВД будет делать все, чтобы действия милиционеров воспринимали как справедливые. «Мы ограничили использование переносных мобильных радаров, решили проанализировать, что изменится. Пока сказать, что это привело к всплеску правонарушений, мы не можем. Установка камер фиксации должна быть согласована с руководителями ГАИ с учетом анализа аварийности на дорогах. Вместе с тем, надо помнить, что есть граждане очень законопослушные, а есть лихачи, готовые платить штрафы», – сказал Караев. 

Еще одно новшество  – беларуская милиция перейдет от оценки «удовлетворительно-неудовлетворительно» к балльной системе. Больше в МВД не будет планов и нормативов, успехи сотрудников будут оценивать только по финальным результатам. То есть хвалить милиционеров, например, в борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями будут не по количеству найденных преступлений, а по значимости предотвращенного вреда. Кроме того, для стимулирования работы сотрудников при ее оценке вводятся повышающие коэффициенты при условии отнесения преступления к «приоритетным» (государственная собственность, бюджет, закупки и т.д.).

Что еще сказал Караев: «С точки зрения МВД речь идет о том, чтобы мы были не карающим и наказывающим органом, а работали на граждан. 

Бытовала психология, что если людей будут наказывать, они будут бояться, надо от этого отходить.

 Надо чтобы люди при расставании друг с другом испытывали хорошие чувства. Я своих сотрудников учу так: после каждой вашей встречи с гражданином он должен оглянуться, перекрестить тебя, и твоим маме и папе здоровья пожелать, что они такого хорошего сына воспитали, и он милиционер». 

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В канун Нового года происходят чудеса. Например, с минской милицией  – министр внутренних дел генерал-майор Юрий Караев уверил, что ведомство будет...
 
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