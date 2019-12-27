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Из Кодекса об административных правонарушениях хотят убрать 50 статей

28.12.2019 13:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Из Кодекса об административных правонарушениях хотят убрать 50 статей
pixabay.com

В Беларуси намерены разработать новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. В частности, как сообщила в эфире телеканала «Беларусь 1» замглавы Администрации президента Ольга ЧУПРИС, документ планируется упростить и сократить.

Из Кодекса об административных правонарушениях хотят убрать 50 статей В Беларуси административные нарушения разделят на менее и более тяжкие

«Сам по себе кодекс – это юридический документ. Одна из задач – чтобы он был понятен народу: и гражданину, и правоприменителю, который зачастую не обладает специальными познаниями в области права. Мы хотим кодекс сам по себе упростить», – рассказала Ольга Чуприс.

Специалист также добавила, что стоит задача, которая заключается в том, чтобы уменьшить количество деяний, которые считаются правонарушениями. По ее словам, порядка 50 статей может уйти из кодекса. Ориентировочно к 1 марта 2020 года будет подготовлена концепция изменений. А к 1 мая 2020 года – сама новая редакция КоАП.

Граждане Беларуси могут поучаствовать в разработке документа и внести свои предложения. В частности, свои предложения в письменном и электронном виде предлагается направлять до 24 января 2020 года на электронную почту opros@ncpi.gov.by, через аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter и в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

 
 
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в ближайшее время планируется упростить и сократить.
 
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