Из Кодекса об административных правонарушениях хотят убрать 50 статей

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси намерены разработать новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. В частности, как сообщила в эфире телеканала «Беларусь 1» замглавы Администрации президента Ольга ЧУПРИС, документ планируется упростить и сократить.

«Сам по себе кодекс – это юридический документ. Одна из задач – чтобы он был понятен народу: и гражданину, и правоприменителю, который зачастую не обладает специальными познаниями в области права. Мы хотим кодекс сам по себе упростить», – рассказала Ольга Чуприс.

Специалист также добавила, что стоит задача, которая заключается в том, чтобы уменьшить количество деяний, которые считаются правонарушениями. По ее словам, порядка 50 статей может уйти из кодекса. Ориентировочно к 1 марта 2020 года будет подготовлена концепция изменений. А к 1 мая 2020 года – сама новая редакция КоАП.