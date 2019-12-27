"Движа" не будет? Маловероятно, что Беларусь начнет покупать альтернативную нефть в 2020 или 2021

"Предполагать, что Беларусь начнет покупать альтернативную нефть в 2020 или 2021 году я бы пока не стал, и не сильно был бы оптимистичен в таких прогнозах", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".





"Сегодня Беларусь получает нефть по внутритаможенным ценам с дисконтом порядка $100/тонна. Мы не знаем, какие экономические расчеты есть у белорусской стороны. Соответственно мы не знаем, какую нефть, в каком объеме, и будут ли они вообще ее транспортировать в противовес Urals", - добавил он.





По его словам, на прошедшей в декабре украинско-белорусской рабочей группе Киев предложил зафиксировать, что в случае, если Минск захочет серьезно подойти к вопросу транспортировки нефти по маршруту Одесса-Броды-Мозырь, переговорный процесс нужно начинать за год до начала самих работ.









"Необходимо конкретное техническое задание: какой объем нефти, какие сорта, какие режимы. Тогда мы на основании их официального заявления подготовим технологическую карту действий, чтобы все стороны понимали намерения, ответственность и экономические результаты всей этой истории", - пояснил Гавриленко.





По его словам, украинская сторона также предложила белорусской предоставить расчеты, которые позволят Киеву оценить перспективу давальческой переработки нефти на Мозырском НПЗ, минимум, для двух сортов - аналогов Azeri и Urals.





"Они пообещали сделать расчеты, и если мы увидим в этом экономическую целесообразность, то сможем говорить о возможных поставках нефти для давальческой переработки, как силами дивизиона "Нефть", так и другими игроками рынка, которые захотят воспользоваться нашим маршрутом, и зайти на переработку на Мозырский НПЗ", - добавил глава "Укртраснафты".





Беларусь неоднократно заявляла о намерениях начать альтернативный РФ импорт нефти. В апреле этого года "Белорусская нефтяная компания" (БНК) заявила, что рассчитывает до конца 2019 года организовать альтернативный России импорт нефти через порты Балтии или Украины.





Ранее, в 2011-2012 годах между "Укртраснафтой" и БНК был заключен договор на поставку не менее 8 млн тонн нефти (по 4 млн тонн в год) марки Azeri Light в морской нефтяной терминал (МНТ) "Южный" для последующей прокачки этой нефти на Мозырский НПЗ по маршруту Южный-Броды-Мозырь в режиме "качай или плати". Из запланированных 4 млн тонн в 2011 году, поставлено и прокачано было только порядка 0,9 млн тонн. При этом был дополнительно подписан договор компенсаци качественных потерь, поскольку "БНК" поставляла в "Южный" Azeri Light, а в Мозыре из нефтепровода вытеснялась нефть Urals, которая является более дешевым сортом нефти.









Из-за невыполнения условия договора, "Укртранснафта" обратилась в Международный арбитражный суд Беларуси и для разрешения спорных вопросов с компанией "БНК". 1 сентября 2017 года МАС принял решение взыскать с БНК $24,021 млн компенсации за неиспользованные объемы транспортировки согласно контрактному условию "качай или плати", а с "Укртранснафты" - $31,878 млн компенсации за изменение качества нефти. По итогам взаимозачета БНК выиграло в суде у "Укртранснафты" $7,857 млн



