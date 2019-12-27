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«Они – самое ценное, что у нас есть». Новогоднюю сказку подарили представители СМИ воспитанникам «SOS-Детской деревни» в Марьиной Горке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новогоднее чудо для каждого ребенка. Благотворительная эстафета добра – акция «Наши дети» приехала в «Детскую деревню» в Марьиной Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воспитанники встретили гостей праздничным концертом.
В гости к ребятам приехали представители СМИ во главе с министром информации Александром Карлюкевичем. Зрителей развлекали сказочные персонажи, небольшое представление подготовили суворовцы минского училища. Гости танцевали, водили хороводы и даже побросались ватными «снежками».
Министерство информации не в первый раз в канун Нового года поздравляет ребят из сообщества. Шефские связи переросли в настоящую дружбу.
Дарья Можейко, воспитанница «SOS-Детская деревня Марьина Горка»:
Татьяна Бурова, генеральный директор МОО «SOS-Детские деревни»:
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
SOS-вёскі – гэта таксама цікавы праект дзяржаўна-прыватнага супрацоўніцтва ў гэтай сферы. І мы, Міністэрства інфармацыі, наша галіна ўвогуле ўважлівы да развіцця гэтага аб“екта, да развіцця гэтай SOS-вёскі, да развіцця тых дзяцей, якія тут знаходзяцца, ходзяць у дзіцячы сад альбо вучацца ў мясцовых школах.
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«Они – самое ценное, что у нас есть». Новогоднюю сказку подарили представители СМИ воспитанникам «SOS-Детской деревни» в Марьиной Горке
Новости Беларуси. Новогоднее чудо для каждого ребенка. Благотворительная эстафета добра – акция «Наши дети» приехала в «Детскую деревню» в Марьиной Горке,...
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