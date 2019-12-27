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«Абстрактную коллекцию» могут увидеть брестчане в выставочном зале на ул. Советской
28.12.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
27 декабря 2019 года стены выставочного зала украсили 103 художественные работы «Абстрактной коллекции». Юбилейная
Талантливые дети, которые немного копируют любимого педагога в начале творческого пути. Это заметно в выставочных полотнах.Дети вырастают и находят свой стиль и способы самовыражения в искусстве.
Состоявшийся художник открывает новые горизонты и источники вдохновения и выплескивает их на полотно.
Талантливый педагог может объяснить ученикам правила и позволить нарушить их, создавая художественное полотно.
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27 декабря 2019 года стены выставочного зала украсили 103 художественные работы «Абстрактной коллекции». Юбилейная выставка, посвященная 20-летию образцовой студии...
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