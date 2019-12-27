«Абстрактную коллекцию» могут увидеть брестчане в выставочном зале на ул. Советской

Источник материала: Виртуальный Брест

27 декабря 2019 года стены выставочного зала украсили 103 художественные работы «Абстрактной коллекции». Юбилейная выставка , посвященная 20-летию образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного искусство «ДЕКОР» при ЦДОДиМ, которой бессменно руководит художник Нила Горчанюк.





Талантливые дети, которые немного копируют любимого педагога в начале творческого пути. Это заметно в выставочных полотнах.Дети вырастают и находят свой стиль и способы самовыражения в искусстве.





Состоявшийся художник открывает новые горизонты и источники вдохновения и выплескивает их на полотно.





Талантливый педагог может объяснить ученикам правила и позволить нарушить их, создавая художественное полотно.