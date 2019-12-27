ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Абстрактную коллекцию» могут увидеть брестчане в выставочном зале на ул. Советской

28.12.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

27 декабря 2019 года стены выставочного зала украсили 103 художественные работы «Абстрактной коллекции». Юбилейная выставка, посвященная 20-летию образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного искусство «ДЕКОР» при ЦДОДиМ, которой бессменно руководит художник Нила Горчанюк.

«Абстрактную коллекцию» могут увидеть брестчане в выставочном зале на ул. Советской

Талантливые дети, которые немного копируют любимого педагога в начале творческого пути. Это заметно в выставочных полотнах.Дети вырастают и находят свой стиль и способы самовыражения в искусстве.

«Абстрактную коллекцию» могут увидеть брестчане в выставочном зале на ул. Советской

Состоявшийся художник открывает новые горизонты и источники вдохновения и выплескивает их на полотно.

«Абстрактную коллекцию» могут увидеть брестчане в выставочном зале на ул. Советской

Талантливый педагог может объяснить ученикам правила и позволить нарушить их, создавая художественное полотно.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  27 декабря 2019 года стены выставочного зала украсили 103 художественные работы «Абстрактной коллекции». Юбилейная выставка, посвященная 20-летию образцовой студии...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Они – самое ценное, что у нас есть». Новогоднюю сказку подарили представители СМИ воспитанникам «SOS-Детской деревни» в Марьиной Горке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика