Источник материала: Виртуальный Брест

Впервые в Московском районе, в период зимних каникул организован оздоровительный лагерь на базе государственного учреждения специального образования "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Веда" г.Бреста".





Оздоровительная смена организована для 13 воспитанников центра.





Для особенных деток подготовлена особенная программа: встреча с веселым Эльфом, который демонстрирует опыты с азотом; встреча с дедушкой Морозом, который развлекает ребят загадками, играет с ними в подвижные игры, водит хороводы.





Ежедневно для ребят проводятся мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и поделок; инструктор ЛФК проводит с ними подвижные игры, эстафеты, помогает занимаются на тренажерах.





Оздоровительная смена длится всего 6 дней и нужно успеть многое!

Ребят ожидает спортивный праздник «Будем мы здоровыми, будем мы весёлыми», «Путешествие в мир сказки», «День карандаша» и другие интересные мероприятия.



