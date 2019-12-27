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Оздоровительный лагерь проводится на базе "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Веда" г.Бреста"

28.12.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Впервые в Московском районе, в период зимних каникул организован оздоровительный лагерь на базе государственного учреждения специального образования "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Веда" г.Бреста".

Оздоровительный лагерь проводится на базе "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Веда" г.Бреста"

Оздоровительная смена организована для 13 воспитанников центра.

Оздоровительный лагерь проводится на базе "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Веда" г.Бреста"

Для особенных деток подготовлена особенная программа: встреча с веселым Эльфом, который демонстрирует опыты с азотом; встреча с дедушкой Морозом, который развлекает ребят загадками, играет с ними в подвижные игры, водит хороводы.

Оздоровительный лагерь проводится на базе "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Веда" г.Бреста"

Ежедневно для ребят проводятся мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и поделок; инструктор ЛФК проводит с ними подвижные игры, эстафеты, помогает занимаются на тренажерах.

Оздоровительный лагерь проводится на базе "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Веда" г.Бреста"

Оздоровительная смена длится всего 6 дней и нужно успеть многое!

Оздоровительный лагерь проводится на базе "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Веда" г.Бреста" Оздоровительный лагерь проводится на базе "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Веда" г.Бреста"

Ребят ожидает спортивный праздник «Будем мы здоровыми, будем мы весёлыми», «Путешествие в мир сказки», «День карандаша» и другие интересные мероприятия.

Оздоровительный лагерь проводится на базе "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Веда" г.Бреста"

 
Теги: Брест
 
 
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