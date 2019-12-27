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Оздоровительный лагерь проводится на базе "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Веда" г.Бреста"
28.12.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Впервые в Московском районе, в период зимних каникул организован оздоровительный лагерь на базе государственного учреждения специального образования "Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации "Веда" г.Бреста".
Оздоровительная смена организована для 13 воспитанников центра.
Для особенных деток подготовлена особенная программа: встреча с веселым Эльфом, который демонстрирует опыты с азотом; встреча с дедушкой Морозом, который развлекает ребят загадками, играет с ними в подвижные игры, водит хороводы.
Ежедневно для ребят проводятся мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и поделок; инструктор ЛФК проводит с ними подвижные игры, эстафеты, помогает занимаются на тренажерах.
Оздоровительная смена длится всего 6 дней и нужно успеть многое!
Ребят ожидает спортивный праздник «Будем мы здоровыми, будем мы весёлыми», «Путешествие в мир сказки», «День карандаша» и другие интересные мероприятия.
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