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Топливо на АЗС в Беларуси с 29 декабря дорожает на 1 копейку
28.12.2019 15:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 29 декабря увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".
Цена 1 л бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,64, АИ-95-К5-Евро - Br1,74, АИ-98-К5-Евро - Br1,96, дизельного топлива - Br1,74.
Как пояснили в концерне, стоимость топлива увеличивается с учетом тенденции роста мировых котировок нефти.
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Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 29 декабря увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим". Цена 1 л бензина...
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