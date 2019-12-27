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В столице Сомали при взрыве автомобиля погибли более 90 человек, в том числе четыре иностранца

28.12.2019 14:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Сомали. Более 90 человек погибли в результате взрыва автомобиля в столице Сомали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство жертв – гражданские, в том числе 4 иностранца. Ранения получили в основном ученики местного университета.

Мэр Могадишо отметил, что автомобиль, который подорвался на въезде в город, был остановлен секретными службами. Пока ответственность за атаку не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

В столице Сомали при взрыве автомобиля погибли более 90 человек, в том числе четыре иностранца

В столице Сомали при взрыве автомобиля погибли более 90 человек, в том числе четыре иностранца

В столице Сомали при взрыве автомобиля погибли более 90 человек, в том числе четыре иностранца

В столице Сомали при взрыве автомобиля погибли более 90 человек, в том числе четыре иностранца

В столице Сомали при взрыве автомобиля погибли более 90 человек, в том числе четыре иностранца

В столице Сомали при взрыве автомобиля погибли более 90 человек, в том числе четыре иностранца

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Новости Сомали. Более 90 человек погибли в результате взрыва автомобиля в столице Сомали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство жертв –...
 
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