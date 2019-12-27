В Солигорске Орден Матери вручили двум многодетным матерям.
Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.
Светлый образ матери всегда был и остается воплощением душевной теплоты, доброты и щедрости. Быть мамой – труд тяжелый, двадцать четыре часа, без отпуска и выходных. И, пожалуй, самой высокой наградой для матери является детская любовь и признательность.
Сегодня, 12 декабря 2019 года, в торжественной обстановке с участием почетных гостей чествовали двух солигорских мамочек: Александру Сергеевну Блиндюк и Розу Александровну Волчек.
Родить и воспитать ребенка – это ответственное и серьезное дело. А поставить на ноги пять и более детей – настоящий женский подвиг, заслуживающий высокого знака материнской доблести. Указ Президента Республики Беларусь о награждении орденом Матери женщин свидетельствует о почете и поддержке в нашей стране многодетных матерей.
Каждая мамочка воспитывает пятерых детей. В семье Александры всего шесть человек, а в семье Розы – семь.
Праздник прошел в Музее матери. Обстановка соответствовала поводу встречи. Вручал государственные награды председатель Солигорского РИК Андрей Леонидович Жайлович. Он поприветствовал гостей праздника, отметил, что дети – это счастье. И он рад, что ему выпала почетная честь вручить Ордена Матери. Получая награды, женщины не могли скрыть эмоций. Поддержать их пришли самые близкие и родные люди.
Солисты Дворца культуры исполнили тематические песни о счастье в семейной жизни.
Много добрых слов прозвучало в адрес мам. Каждая из них с особой заботой и любовью относится к своим детям. Женщины не понаслышке знают, что материнство — счастье и радость, но вместе с тем и огромная ответственность — ответственность за воспитание настоящего человека, патриота своей страны. За это им низкий поклон!
СПРАВОЧНО:
Орденом Матери награждаются женщины, родившие и достойно воспитавшие пятерых и более детей. Представление к награждению производится при достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей. Учитываются также усыновленные в установленном порядке дети. Включаются и те воспитанные в семье дети, которые ушли из жизни при особых обстоятельствах, связанных с защитой Отечества, спасением человеческой жизни, обеспечением правопорядка и других.
Орден Матери представляет собой девятиконечную рельефную звезду, вписанную в круг диаметром 40 мм. В центре — рельефное изображение женщины и ребенка в лучах солнца, обрамленное венком из дубовых и лавровых листьев, в нижней части венка — бело-голубой эмалевый бант. Обратная сторона ордена имеет гладкую поверхность, в центре находится номер ордена.