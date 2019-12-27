ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Солигорске Орден Матери вручили двум многодетным матерям.

28.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


12 декабря 2019 14:26 6258

В Солигорске Орден Матери вручили двум многодетным матерям.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

Светлый образ матери всегда был и остается воплощением душевной теплоты, доброты и щедрости. Быть мамой – труд тяжелый, двадцать четыре часа, без отпуска и выходных. И, пожалуй, самой высокой наградой для матери является детская любовь и признательность.

Сегодня, 12 декабря 2019 года, в торжественной обстановке с участием почетных гостей чествовали двух солигорских мамочек: Александру Сергеевну Блиндюк и Розу Александровну Волчек.

В Солигорске Орден Матери вручили двум многодетным матерям.

Родить и воспитать ребенка – это ответственное и серьезное дело. А поставить на ноги пять и более детей – настоящий женский подвиг, заслуживающий высокого знака материнской доблести. Указ Президента Республики Беларусь о награждении орденом Матери женщин свидетельствует о почете и поддержке в нашей стране многодетных матерей.

Каждая мамочка воспитывает пятерых детей. В семье Александры всего шесть человек, а в семье Розы – семь.

Праздник прошел в Музее матери. Обстановка соответствовала поводу встречи. Вручал государственные награды председатель Солигорского РИК Андрей Леонидович Жайлович. Он поприветствовал гостей праздника, отметил, что дети – это счастье. И он рад, что ему выпала почетная честь вручить Ордена Матери. Получая награды, женщины не могли скрыть эмоций. Поддержать их пришли самые близкие и родные люди.

Солисты Дворца культуры исполнили тематические песни о счастье в семейной жизни.

Много добрых слов прозвучало в адрес мам. Каждая из них с особой заботой и любовью относится к своим детям. Женщины не понаслышке знают, что материнство — счастье и радость, но вместе с тем и огромная ответственность — ответственность за воспитание настоящего человека, патриота своей страны. За это им низкий поклон!

В Солигорске Орден Матери вручили двум многодетным матерям.
В Солигорске Орден Матери вручили двум многодетным матерям.
В Солигорске Орден Матери вручили двум многодетным матерям.
В Солигорске Орден Матери вручили двум многодетным матерям.
В Солигорске Орден Матери вручили двум многодетным матерям.
В Солигорске Орден Матери вручили двум многодетным матерям.
В Солигорске Орден Матери вручили двум многодетным матерям.
В Солигорске Орден Матери вручили двум многодетным матерям.

СПРАВОЧНО:

Орденом Матери награждаются женщины, родившие и достойно воспитавшие пятерых и более детей. Представление к награждению производится при достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей. Учитываются также усыновленные в установленном порядке дети. Включаются и те воспитанные в семье дети, которые ушли из жизни при особых обстоятельствах, связанных с защитой Отечества, спасением человеческой жизни, обеспечением правопорядка и других.

Орден Матери представляет собой девятиконечную рельефную звезду, вписанную в круг диаметром 40 мм. В центре — рельефное изображение женщины и ребенка в лучах солнца, обрамленное венком из дубовых и лавровых листьев, в нижней части венка — бело-голубой эмалевый бант. Обратная сторона ордена имеет гладкую поверхность, в центре находится номер ордена.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 декабря 2019 14:26 6258 В Солигорске Орден Матери вручили двум многодетным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пьяный минчанин угнал у друга автомобиль и попал на нем в аварию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика