«Вот убьёт – тогда и приходите». В Минске прошел марш против домашнего насилия

Источник материала: KYKY

Сегодня, 28 декабря, в Минске прошел марш против домашнего насилия. Рассказываем, как это было.

Организовала марш инициативная группа «Маршируй, детка» . Как пишут в соцсетях группы, пикет был согласован с властями. Но далеко не с первого раза. «Сегодня первый раз, когда власти города разрешили нам провести пикет. Мы бы хотели сказать, что мы против любых видов насилия, в отношении всех людей — и женщин, и мужчин, и детей, и пожилых людей, и людей с инвалидностью», – заявила координатор «Маршируй детка» Светлана Гатальская TUT.by.



Марш устроили в парке Дружбы народов. По словам очевидцев, на пикет пришло около 40-50 человек. Участники зачитывали истории женщин, которые стали жертвами домашнего насилия с 2016 по 2018 год.

«Валентина и Андрей вместе воспитывали четверо детей. Мужчина злоупотреблял спиртным и в таком состоянии бил и унижал жену. Валентина много раз вызывала милицию, за последние месяцы — четыре раза. Андрея несколько раз привлекали к административной ответственности за оскорбления, угрозы, нанесение побоев. Во время одной из ссор стал требовать деньги на спиртное, а когда получил отказ, начал избивать жену. Защищаясь, она нанесла ему три удара ножом. Мужчина умер. Валентине дали 8,5 лет лишения свободы. Четверо детей отправили в детдом».

«В Глусском районе 87-летнюю женщину задушили из-за денег, 350 рублей, ее племянники: 52-летний и 47-летний мужчины».

Кроме того, на пикете повторили арт-интервенцию с оранжевыми туфлями.

Вот, как это было:

Напоминаем, в Беларуси все еще нет закона о домашнем насилии. Его проект заглох на моменте, когда президент Лукашенко высказался против него: «Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется – мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших беларуских, славянских традиций и нашего жизненного опыта».