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«Вот убьёт – тогда и приходите». В Минске прошел марш против домашнего насилия
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 28 декабря, в Минске прошел марш против домашнего насилия. Рассказываем, как это было.
Организовала марш инициативная группа
«Валентина и Андрей вместе воспитывали четверо детей. Мужчина злоупотреблял спиртным и в таком состоянии бил и унижал жену. Валентина много раз вызывала милицию, за последние месяцы — четыре раза. Андрея несколько раз привлекали к административной ответственности за оскорбления, угрозы, нанесение побоев. Во время одной из ссор стал требовать деньги на спиртное, а когда получил отказ, начал избивать жену. Защищаясь, она нанесла ему три удара ножом. Мужчина умер. Валентине дали 8,5 лет лишения свободы. Четверо детей отправили в детдом».
«В Глусском районе 87-летнюю женщину задушили из-за денег, 350 рублей, ее племянники: 52-летний и 47-летний мужчины».
Кроме того, на пикете повторили арт-интервенцию с оранжевыми туфлями.
Вот, как это было:
Напоминаем, в Беларуси все еще нет закона о домашнем насилии. Его проект заглох на моменте, когда президент Лукашенко высказался против него: «Все это дурь, взятая прежде всего с Запада. Вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется – мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших беларуских, славянских традиций и нашего жизненного опыта».
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