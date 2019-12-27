50 статей КоАП планируется сократить

Источник материала: Ежедневник





Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) планируют значительно сократить, чтобы документ стал более понятным как для правоприменителей, так и для граждан.

Об этом заявила заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс, возглавляющая межведомственную экспертную комиссию по подготовке комплексных предложений по корректировке КоАП, передает БЕЛТА .

Комиссия провела организационное заседание, наметила план работы. Национальный центр правовой информации до 24 января собирает предложения по изменениям в КоАП, в том числе от граждан. Планируется, что к 1 марта будет подготовлена ​​концепция законопроектов об обновлении Административного кодекса и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. На 1 мая определено подготовить сами проекты, а к 1 июня — выйти на конкретные результаты.

По словам Чуприс, КоАП может значительно уменьшиться. "Если в общем порядке пересмотреть кодекс, то, на первый взгляд, около 50 статей может уйти из него. Но это не значит, что так будет. Может быть, их будет больше, может, меньше. Потому что все нормы связаны между собой и с теми правилами, которые установлены", — сообщила чиновница.

Предполагается уменьшить и количество органов, имеющих право составлять административные протоколы. На сегодня их 79.

За скорость оплаты штрафов могут ввести скидку. "Может быть предусмотрен следующий вариант: если штраф уплачивается на месте совершения административного правонарушения или в течение 10-15 дней (то есть оперативно), то размер штрафа может снижаться вплоть до 50%. И это очень хорошая стимулирующая мера", — поделилась планами Чуприс. По ее словам, наличные деньги не будут брать на месте нарушения. Оплатить штраф можно будет, например, при помощи интернет-банкинга.

Также предлагается убрать нижнюю границу ответственности в виде штрафа. Например, бывают случаи, когда само действие не несет в себе большой степени общественной вредности, а минимально возможный штраф составляет 10 базовых величин (с 1 января этот будет 270 рублей).

Чуприс добавила, что кодекс попытаются обновить так, чтобы сократить количество предусмотренных в нем административных правонарушений, а уклон был не на карательные меры, а на профилактику.

Планируется обсудить и сроки привлечения к административной ответственности. Они могут быть разными в зависимости от видов и различных групп правонарушений. "Даже под одно правонарушение, например, в области авторского права, устанавливаются свои сроки. И вот тут возникает вопрос, как их применять на практике. Особенно когда дела пересматриваются неоднократно, возникает вопрос со сроками. По налоговым делам вообще большие сроки. То есть получается, что человек живет в этом состоянии наказанности постоянно. Этого нужно избежать", — считает чиновница.

Она добавила, что в нынешнем варианте кодексы работают уже более 10 лет. И хотя они не плохие, но жизнь не стоит на месте — меняются отношения, практика, возникают вопросы, которые требуют урегулирования.