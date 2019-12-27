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Чехи помнят «Пражскую весну» 1968 года. Милош Земан пригрозил отказаться от визита в Москву
Источник материала: Партизан
Чешский президент Милош Земан раскритиковал заявление МИД России по поводу нового чешского дня памяти, который будет посвящен подавлению «Пражской весны» в 1968 году.
Милош Земан. Фото: David W Cerny/Reuters
Интервью главы Чехии опубликовано на его официальном
Чешский парламент объявил 21 августа будет Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации страны войсками Варшавского договора. Земан подписал закон 13 декабря,
В ответ Министерство иностранных дел России заявило, что «с большим разочарованием узнали о принятом в Чехии законе». В Москве отметили, что он противоречит двусторонним договоренностям от 1993 года, когда стороны заявили о «желании окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории».
«Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества», – заявлено в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.
Милош Земан в интервью на своем сайте назвал позицию российского ведомства «абсолютной наглостью». Он отметил, что сейчас думает о том, чтобы отказаться от уже принятого приглашения отпраздновать 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне в России.
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Чешский президент Милош Земан раскритиковал заявление МИД России по поводу нового чешского дня памяти, который будет посвящен подавлению «Пражской весны» в 1968...
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