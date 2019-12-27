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Это было легко. Девочка радостно бегала по дому, получив подарок от отца

28.12.2019 16:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мужчина рассказал о самом простом подарке, который он вручил своей дочери на Рождество. Девочка была вне себя от радости. 

Пользователь Reddit для начала пояснил, что его дочь регулярно берёт бумагу из принтера, чтобы порисовать. Мужчина решил убить двух зайцев сразу – и подарок подарить, и прекратить постоянное исчезновение листов. 

«На Рождество я завернул ей в подарок упаковку из 500 листов А4. Она начала бегать, крича от волнения. Самый простой подарок», – рассказал довольный собой автор публикации. 

Это было легко. Девочка радостно бегала по дому, получив подарок от отца
Фото: reddit.com/user/imod3 

В комментариях пользователи отметили, что это действительно хороший подарок, поскольку многие из них были счастливы получить бумагу в детстве. Один из пользователей сказал, что его дочери, которым уже больше 30 лет, до сих пор вспоминают, как он подарил им листы. 

Кстати, недавно мы рассказывали о ребёнке, который заставил людей усомниться в своих глазах.

Малыш держит подарок или нет (здесь подробнее)? 

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Мужчина рассказал о самом простом подарке, который он вручил своей дочери на Рождество. Девочка была вне себя от радости.  Пользователь Reddit для начала пояснил, что...
 
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