В «спальнике» Минска открылась самая большая йога-студия: с фонтаном и террасой для медитаций

Источник материала: Tut.by

В районе станции метро «Кунцевщина» заработал третий филиал Yoga Place: с фонтаном внутри и крытой террасой для медитаций. «Не считая крыши, площадь студии — 430 кв. м, так что это самая большая студия йоги в Беларуси», — уточняет основательница Yoga Place Наталья Новикова.

Наталья Новикова. Фото: ​Мария Кирюшина ​

Студия находится в здании завода средств комплексной автоматизации — в том крыле, которое давно не использовалось.

— Это было помещение в убогом состоянии, — вспоминает Наталья. — Мало кто верил, что из него может выйти что-то путное. Многие считали меня сумасшедшей. Но я влюбилась в свою крышу площадью почти 500 кв. м, в панорамные окна практически во всю стену. За первый месяц мы вывезли с объекта девятнадцать МАЗов мусора. Пришлось заменить всю систему отопления, канализацию, электрику. В итоге с ремонтом мы смогли уложиться почти в шесть месяцев.

Сейчас в «Yoga Place Запад» — три оборудованных зала для практики, две спа-комнаты, раздевалки с душевыми и зона отдыха.



Фото: из личного архива Натальи

Наталья перечисляет ключевые моменты, которыми особенно гордятся создатели студии:

— Внутри — фонтан и ручей, вытекающий из рук богини Тары. На крыше — крытая терраса для медитаций. А летом будем проводить там йогу под открытым небом. Вся «мягкая» мебель у нас сделана из бетона и подогревается.



Фото: Мария Кирюшина

Интерьер выполнен в японском стиле «ваби саби». Его концепция — в том, чтобы видеть красоту в несовершенстве и в отпечатке времени. Поэтому в студии много вещей с историей, привезти их в Минск оказалось непросто.

— Из Нидерландов я заказала маленькую табуретку, которая попала туда из Китая. С виду похожа на обычный стульчик, на котором в деревнях доят коров. Растаможка этой табуретки оказалась целым испытанием! На границе долго не могли понять, зачем кто-то везет из Амстердама старую табуретку из коровника за достаточно приличные деньги, — улыбается Наталья.



Фото: Мария Кирюшина

— Она провисела на растаможке более двух недель: такое чувство, что ее исследовали на наличие запрещенных веществ. Потом меня вызвали в аэропорт на таможню, долго расспрашивали, что это и зачем, потребовали все документы от поставщиков и выписку о платеже. В итоге посмеялись и отпустили.

А плетеные берберские светильники мы заказали из Марокко. Когда миновали все критические сроки доставки, а груз так и не пришел (по транспортному коду было видно только, что он вышел из Касабланки и застрял в Средиземном море), мне пришлось взять два чемодана, баул и самой поехать в Марокко на закупы. Из той поездки я привезла еще одну малюсенькую табуретку.



Фото: Мария Кирюшина

В интерьере «Yoga Place Запад» есть каменные статуи: их заказывали у скульптора. Если для Ганеши — индуистского бога мудрости и благополучия — моделью послужила домашняя статуэтка, то с моделью для статуи Патанджали (это автор йога-сутр — главного трактата о йоге) все оказалось сложнее.

— Мало того что никаких статуэток в Минске мы не нашли, но даже изображений Патанджали в интернете оказалось немного, и они очень разнились. Зато мы узнали, что такая статуя стоит в Индии в городе Харидвар — и решили взять ее за основу. Нашли в инстаграме геотег этого места и писали всем, кто там недавно чекинился, с просьбой сфотографировать статую с разных ракурсов. Фотографий прислали немного, но скульптор отлично справился.



Фото: Мария Кирюшина

Будду на террасе вылепили по образцу статуи из первого филиала Yoga Place на Октябрьской.

При студии уже заработало кафе, где подают десерты из сухофруктов и орехов, без сахара, и аюрведические напитки.



Фото: Мария Кирюшина

— Есть чай масала, «золотое молоко» на основе куркумы и специй, какао с добавками и особый Yoga Place Drink — с имбирем, куркумой и черным перцем. Рецепт пряного Free Flow Coffee я привезла из Гоа: несколько лет пила его в местной любимой кофейне.

После Нового года в меню появятся аюрведические блюда. Наталья объясняет, что кафе изначально задумывали для занимающихся, но интерес к нему оказался очень большой.



Фото: Мария Кирюшина

— Те, кто приходит к нам заниматься йогой, спрашивают: «Можно, мы будем заглядывать и в другие дни за вашим какао? Интересных заведений в нашем районе -никаких». Почему бы и нет? Делали кафе для йогов, а получилось для всех.

Создательница Yoga Place уверена: расположение в спальном районе только сыграет студии на руку.



Фото: Мария Кирюшина

— На самом деле это фитнес выбирают ближе к дому или работе — а в йоге ищут своего учителя и поедут к нему в любой конец города. Но выбор места был продуманным: это огромный спальный район, где почти нет мест для занятий йогой. Нам обрывали телефоны с сентября: «Когда вы откроетесь?..»

А еще, когда первый филиал Yoga Place только заработал на Октябрьской, это было самое начало жизни этой улицы. Посмотрите, сколько всего на ней появилось за несколько лет! Теперь, после того как мы обустроились в ЗСКА, знакомые интересуются: какие еще площади здесь сдаются? Вполне возможно, лет через пять это будет модная городская локация.

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