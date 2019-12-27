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Как правильно зажигать пиротехнику, чтобы при этом остаться целым и невредимым
Источник материала: Партизан
Как правильно выбирать и пользоваться пиротехникой, корреспонденту агентства «Минск-Новости»
Виды пиротехники
К простым относятся:
хлопушки — самый безопасный вариант. Можно использовать на улице и дома. Содержимое вылетает из корпуса под давлением, поэтому снаряд нельзя наводить на лицо, чтобы не повредить глаза, и на осветительные приборы. Не используйте хлопушки возле горящих свечей, раскаленных спиралей, что может привести к воспламенению конфетти или серпантина;
бенгальские огни — в процессе горения выделяют вредные окиси, поэтому зажигать лучше на открытом воздухе. Если вы все-таки решили сделать это в помещении, сразу же хорошо его проветрите;
петарды — запускайте только на улице. Следует поджигать и отбрасывать на безопасное расстояние — 5 м. Важно, чтобы рядом не находились люди, животные или способные загореться предметы. Помните: не носите петарды в карманах россыпью и без упаковки.
К сложным относятся:
фейерверки — требуют строгого соблюдения техники безопасности. Одно неосторожное действие может привести к трагическим последствиям: запуск сопряжен с высоким риском.
Существуют несколько видов фейерверков: римские свечи; фонтаны; ракеты; салюты-ракеты.
Что такое опасная зона
Все пиротехнические изделия разделены на пять классов, в зависимости от которых определяется радиус опасной зоны:
I класс — не более 0,5 м: изделия для использования в помещении (хлопушки, бенгальские свечи, настольные фонтаны);
II класс — не более 5 м: большинство фонтанов, петарды, наземные фейерверки;
III класс — не более 20 м: салюты, ракеты, фестивальные шары;
IV класс — более 20 м: профессиональные фейерверки. Их использование требует специальной подготовки;
V класс — остальные пиротехнические изделия, опасные зоны которых определяются специальными условиями.
В свободной продаже находятся только фейерверки I–III классов опасности, их можно запускать, не имея специальных знаний и навыков. Изделия IV и V классов используют только профессиональные пиротехники.
Правила запуска фейерверка
Необходимо:
— определить место запуска заранее;
— выбрать площадку, соответствующую максимальному размеру опасной зоны, указанной на упаковке;
— присутствующих расположить за пределами опасной зоны;
—ответственный за запуск фейерверка должен быть трезв;
— ответственный должен заранее разместить и надежно закрепить фейерверк в соответствии с инструкцией.
— фитиль поджигать на расстоянии вытянутой руки.
Запрещается:
— устраивать салют при сильном ветре;
— использовать пиротехнику в сырую погоду. Если изделие проведет под дождем 3–5 минут, гарантии успешного запуска нет. Некоторые виды пиротехники после намокания опасны;
— использовать помятые изделия, с поврежденными корпусом или фитилем.
— повторно запускать фейерверк, если он не сработал;
— разбирать пиротехнические изделия самостоятельно как до, так и после использования. Также менять их конструкцию и дооснащать;
— держать при поджоге пиротехнические средства в руках, наклоняться над ними;
— после окончания салюта подходить к использованным средствам как минимум 10 минут.
Где купить, и что стоит при этом проверить
Приобретать данные изделия необходимо только в официальных точках продажи. При этом следует проверить, есть ли у продавца сертификат соответствия и инструкция на русском языке. А также выяснить срок годности изделия, адрес и телефон производителя.
Перед покупкой рекомендуют тщательно осмотреть упаковку. На ней не должно быть разрывов и вмятин.
Как хранить фейерверки
В сухом темном месте, недоступном для детей. Нельзя держать фейерверки рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газовыми плитами, оставлять на солнце, например на подоконниках или балконах. В помещении, где они лежат, нельзя зажигать спички и курить. Кроме того, не рекомендуется хранить пиротехнику в подвалах, гаражах и на улице.
(фото из открытого доступа)
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