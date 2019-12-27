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В Кольцово приземлился самолёт, экипаж которого сообщал о неисправности
Источник материала: СТВ
Новости России. В Кольцово благополучно приземлился самолёт рейса U6-2931 Екатеринбург – Симферополь.
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Ранее стало известно, что у воздушного судно Airbus A320 сработал датчик неисправности, о чём сообщил экипаж. Было принято решение сажать летательный аппарат. После этого самолёт кружил над городом, чтобы сжечь топливо.
На борту находились 149 пассажиров.
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Новости России. В Кольцово благополучно приземлился самолёт рейса U6-2931 Екатеринбург – Симферополь. По информации РБК, с пассажирами сейчас разговаривают...
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