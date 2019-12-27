В Кольцово приземлился самолёт, экипаж которого сообщал о неисправности

Источник материала: СТВ

Новости России. В Кольцово благополучно приземлился самолёт рейса U6-2931 Екатеринбург – Симферополь.

По информации РБК, с пассажирами сейчас разговаривают представители авиаперевозчика, аэропорт Кольцово работает в штатном режиме.

Ранее стало известно, что у воздушного судно Airbus A320 сработал датчик неисправности, о чём сообщил экипаж. Было принято решение сажать летательный аппарат. После этого самолёт кружил над городом, чтобы сжечь топливо.

На борту находились 149 пассажиров.