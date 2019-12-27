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В ГАИ рассказали предварительную информацию про ДТП с участием такси и троллейбуса
28.12.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: сегодня около 12:20 часов 35-летняя брестчанка управляла автомобилем марки «Фольксваген» и двигалась по улице Буденного.
На перекрестке с улицей Карла Маркса не уступила дорогу и совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении троллейбусом под управлением 54-летнего жителя областного центра.
В результате ДТП водитель такси получила телесные повреждения и была госпитализирована.
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По предварительной информации: сегодня около 12:20 часов 35-летняя брестчанка управляла автомобилем марки «Фольксваген» и двигалась по улице Буденного. смотреть...
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