В ГАИ рассказали предварительную информацию про ДТП с участием такси и троллейбуса

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: сегодня около 12:20 часов 35-летняя брестчанка управляла автомобилем марки «Фольксваген» и двигалась по улице Буденного.





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На перекрестке с улицей Карла Маркса не уступила дорогу и совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении троллейбусом под управлением 54-летнего жителя областного центра.





В результате ДТП водитель такси получила телесные повреждения и была госпитализирована.