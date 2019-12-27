|
Западный обход Бреста и Варшавку украсили новогодними колокольчиками
28.12.2019 17:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На Западном обходе Бреста к уже полюбившемся брестчанам елочкам, добавились красивые колокольчики.
Эти украшения появились благодаря Брестскому мусороперерабатывающему заводу.
Специалисты ДЭП Брестского ЖКХ установили их совсем недавно.
Сделаем наш город самым красивым в стране!
КУМПП " Брестское городское ЖКХ"
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2019 21.by