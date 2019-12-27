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Как долго шьётся костюм и как телевизионщики создают эффект присутствия? Секреты шествия Дедов Морозов в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ровно раз в году сказочные герои в буквальном смысле захватывают столичные улицы. Масштаб новогоднего шествия в этом году обещают небывалый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более тысячи Снегурочек, Дедов Морозов, медведей и других всевозможных волшебных персонажей пройдут колонной от площади Независимости к Октябрьской.
Кристина Федорович, корреспондент:
Даже наш оператор не устоял и примерил костюм Деда Мороза.
Кстати, те, кто не решился присоединиться к шествию, не пропустят ни одной детали. За яркость и качество трансляции видеокартинки отвечает наш телеканал. Именно благодаря команде СТВ специальные экраны, установленные в городе, окунут минчан и гостей столицы в эпицентр событий.
Дмитрий Травин, телеоператор-постановщик ЗАО «»Столичное телевидение:
Кристина Федорович:
О мероприятии расскажут сами участники шествия. Расскажите, как долго вы готовились?
Лучшие белорусские эльфы делали этот костюм на протяжении всего года.
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Как долго шьётся костюм и как телевизионщики создают эффект присутствия? Секреты шествия Дедов Морозов в Минске
Новости Беларуси. Ровно раз в году сказочные герои в буквальном смысле захватывают столичные улицы. Масштаб новогоднего шествия в этом году обещают небывалый,...
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