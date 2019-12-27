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В Солигорске прошел слет молодых специалистов. Фоторепортаж.

28.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


14 декабря 2019 22:04 2298

В Солигорске прошел слет молодых специалистов. Фоторепортаж.

Автор: Эдуард Кидяев.

Традиционное мероприятие для тех, кто получил первые рабочие места, прошло в Солигорске. Районный слет молодых специалистов собрал представителей разных профессий. Молодые люди, работающие в сфере культуры, образования, медицине, сельском хозяйстве и промышленности в течение дня общались. Организаторы слета учли интересы собравшихся. Они принимали участие в спортивных и развлекательных мероприятиях. Программа получилась разнообразной. 

В Солигорске прошел слет молодых специалистов. Фоторепортаж.

С 9 утра команды соревновались в ГУ «Физкультурно-спортивном клубе г. Солигорска». Спортивный праздник «В спорте много позитива!» заинтересовал четыре команды. Молодые специалисты «Нива-Холдинг», ОАО «Беларуськалий», ЗАО «Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством», управления образования Солигорского района активно и с азартом преодолевали задания эстафеты. Болельщики подбадривали участников состязаний. Этапы предлагались разные, но, в целом, особых затруднений не вызывали. Выручали хорошее настроение и желание победить.

В Солигорске прошел слет молодых специалистов. Фоторепортаж.
В Солигорске прошел слет молодых специалистов. Фоторепортаж.
В Солигорске прошел слет молодых специалистов. Фоторепортаж.

Далее участники районного слета молодых специалистов посетили Спортивно-зрелищный комплекс г. Солигорска. Для них была организована экскурсия по спортивному объекту, где можно было узнать об истории строительства комплекса, а также об услугах, которыми можно воспользоваться в свободное от работы время. Для желающих был организован сеанс катания на ледовой площадке.

В Солигорске прошел слет молодых специалистов. Фоторепортаж.
В Солигорске прошел слет молодых специалистов. Фоторепортаж.
В Солигорске прошел слет молодых специалистов. Фоторепортаж.

Продолжился слет в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» культурной программой «Улетные игры». После физической нагрузки, занимательные конкурсы интеллектуально-развлекательной викторины, были встречены с восторгом. За время «Улетных игр» четыре команды успели проявить себя. Всем участникам были вручены приятные памятные сувениры.

В Солигорске прошел слет молодых специалистов. Фоторепортаж.
В Солигорске прошел слет молодых специалистов. Фоторепортаж.
В Солигорске прошел слет молодых специалистов. Фоторепортаж.
В Солигорске прошел слет молодых специалистов. Фоторепортаж.
В Солигорске прошел слет молодых специалистов. Фоторепортаж.
В Солигорске прошел слет молодых специалистов. Фоторепортаж.

Вторая часть районного слета молодых специалистов была посвящена встрече с руководством района и представителями предприятий, организаций и различных служб. 

На встрече присутствовал председатель Солигорского районного исполнительного комитета Андрей Жайлович, председатель Солигорского районного Совета депутатов Алла Калеева заместитель председателя Солигорского РИК Игорь Карака, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Солигорского райисполкома Татьяна Кирбай, первый секретарь Солигорского РК ОО «БРСМ» Артём Жовнерик.

В ходе встречи были вручены памятные дипломы и подарки. Проходило мероприятие в форме открытого диалога. Можно было получить консультацию по вопросам трудовых отношений, льготного кредитования, жилья и т.д. На вопросы молодых специалистов отвечали представители отдела ЖКХ Солигорского райисполкома; управления по труду, занятости и социальной защите населения; отдела призыва военного комиссариата Солигорского и Любанского районов; филиала ОАО «АСБ «Беларусбанк» и другие компетентные специалисты.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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14 декабря 2019 22:04 2298 В Солигорске прошел слет молодых специалистов....
 
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