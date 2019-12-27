Гололедица и небольшой снег прогнозируются в Беларуси 29 декабря

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, днем будет 1-7 градусов ниже нуля.
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28.12.2019 18:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, днем будет 1-7 градусов ниже нуля.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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