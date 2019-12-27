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Гололедица и небольшой снег прогнозируются в Беларуси 29 декабря

28.12.2019 18:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Гололедица и небольшой снег прогнозируются в Беларуси 29 декабря
АиФ

Гололедица и небольшой снег прогнозируются в Беларуси 29 декабря В Беларуси к выходным похолодает
В воскресенье, 29 декабря, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку пройдет небольшой снег, днем местами по стране - небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер северный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, днем будет 1-7 градусов ниже нуля.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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