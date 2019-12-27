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В Черногории задержаны 22 оппозиционных депутата

28.12.2019 18:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Черногории полиция задержала всех депутатов оппозиционного «Демократического фронта» (ДФ) из-за попытки срыва голосования по закону о свободе вероисповедания.

Об этом сообщает издание Vijesti со ссылкой на главу фракции ДФ Славена Радуновича.

В ходе голосования по законопроекту кто-то бросил в центр зала баллончик со слезоточивым газом. Кроме того, оппозиционные депутаты разбили один из аппаратов для голосования.

Как сообщает издание Kurir, накануне один из лидеров оппозиции, Андрия Мандич, заявил, что не позволит провести голосование по закону о вероисповедании.



REUTERS


«Мы готовы умереть за нашу церковь, мы продемонстрируем это сегодня вечером», — сказал он.

Впрочем, это не помешало парламенту Черногории большинством голосов принять законопроект о свободе вероисповедания. Документ поддержали 45 депутатов из 81, пишет afn.by

Документ предусматривает, что все религиозные объекты и земли на территории страны, построенные (или переданные государством) до 1 декабря 1918 года, признаются государственной собственностью. В Сербской православной церкви считают, что из-за этого закона церковную собственность заберут и передадут непризнанной Черногорской автокефальной церкви, передает РБК.


Все поправки, предложенные оппозиционной партией «Демократический фронт», были отклонены. Задержанных доставили в Центр безопасности Подгорицы, около здания собрались около 50 человек, среди которых члены семей депутатов «Демократического фронта».

Протесты начались в конце декабря, когда сторонники «Демократического фронта» и представители духовенства стали перекрывать улицы в Подгорице. Проходы к парламенту были перекрыты полицией. Организаторы акции заявили, что проводят молебен, который не нужно согласовывать с властями.

Премьер Черногории Душко Маркович запретил полицейским применять силу в отношении протестующих и встретился с митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием.
 
 
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В Черногории полиция задержала всех депутатов оппозиционного «Демократического фронта» (ДФ) из-за попытки срыва голосования по закону о свободе вероисповедания.
 
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