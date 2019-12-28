Первый Венский бал во Дворце Независимости посетил Александр Лукашенко (+видео)

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Первый в истории современной Беларуси Венский бал открылся в зале торжественных церемоний Дворца Независимости, передает корреспондент БЕЛТА. Среди участников и гостей праздника — Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, представители органов госуправления и дипломатического корпуса.

Но главные персоны, к кому на празднике приковано всеобщее внимание, — это, безусловно, молодые дебютанты, получившие приглашение на бал благодаря своим успехам в учебе, творчестве, спорте, научной и общественной деятельности. Это молодежь, студенты вузов, учащиеся других учреждений образования. Всего более 360 участников.

В соответствии со строгими бальными традициями открылось торжество полонезом в исполнении дебютантов — девушек в белоснежных платьях с миниатюрными букетами в руках и юношей в черных фраках.

Александр Лукашенко: искусство играет большую роль в международной дипломатии





В современном мире искусство играет большую роль в международной дипломатии, открывает новые возможности для укрепления дружественных связей между народами и государствами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время Венского бала, который впервые проходит в Зале торжественных церемоний Дворца Независимости.





Глава государства приветствовал участников бала и отметил, что особенно рад видеть здесь дебютантов, которые открыли торжество, исполнив полонез. «По первым шагам и не скажешь, что они дебютанты», — добавил Президент.





Он напомнил, что год назад во Дворце Независимости состоялся первый Республиканский новогодний бал, и таким образом была возрождена одна из самых красивых танцевальных традиций, близких для белорусов, которые на протяжении многих столетий жили и развивались в самом сердце общеевропейской культуры.





«Во все времена дворцы являлись центром политической и светской жизни, где искусство на самом высоком уровне сопровождало многие протокольные мероприятия. И в современном мире оно играет большую роль, особенно в международной дипломатии. Открывает новые возможности для укрепления дружественных связей между народами и целыми государствами, — отметил Александр Лукашенко. — Вот и сегодня, соблюдая преемственность проверенного временем политического этикета, мы проводим в нашем дворце (Дворце Независимости. — Прим. БЕЛТА) первый в истории современной Беларуси Венский бал. Но прошу заметить: это продолжение той славной традиции, которую мы с вами открыли в прошлом году».





«В его классической, изысканной атмосфере продолжаем успешно начатый двусторонний диалог с нашими австрийскими друзьями, — продолжил глава государства. — Искренне отдаем дань уважения всемирно известному нематериальному культурному наследию дружественной страны, внесенному в список ЮНЕСКО».





Александр Лукашенко выразил признательность в организации мероприятия посольству Австрии в Беларуси и лично руководителю дипмиссии, компании А1, Национальному академическому театру имени Янки Купалы и его директору Павлу Латушко.

Президент особо отметил благотворительную направленность бала и адресовал спонсорам слова признательности за поддержку проекта «SОS-Детские деревни Беларусь».

«Убежден, что наша традиция дарить приглашение во Дворец Независимости лучшим представителям одаренной молодежи страны станет прекрасным дополнением классических канонов Венского бала. Думаю, что наши австрийские друзья не будут против этих новаций», — сказал белорусский лидер.





Участниками торжественного вечера стали лауреаты конкурсов и предметных олимпиад, победители международных соревнований, стипендиаты специальных фондов. «Несомненно, лучшие из лучших, но не зазнавайтесь, — с юмором отметил Президент. — Сейчас я с большим удовольствием смотрю на вас, юных, счастливых, с горящими глазами. На девушек в восхитительных бальных платьях, на юношей во фраках и парадных мундирах. Я очень горжусь (и вы это знаете) красотой нашего народа. Вы сегодня — воплощение этого народа. Знаю, что эта красота гармонично сочетается с умом, образованностью и трудолюбием. Это те качества, которыми славится белорусская нация и которые делают нас особенными и отличают от других народов».





Глава государства подчеркнул, что в Беларуси созданы все условия, чтобы раскрыть таланты молодежи. «О чем бы вы ни мечтали, куда бы ни стремились, не забывайте: мы — белорусы и страна у нас, родина, одна. Сохраняйте связь с ней. Помните: если человек отрывается от своих корней, он теряет почву под ногами и, самое главное, источник духовной силы. Наша родина, большая и малая, именно здесь. Мы построили и сохранили суверенное государство. И кому как не вам, надежде нации, определять вектор развития на ближайшее будущее и отдаленное», — сказал белорусский лидер.





Александр Лукашенко отметил, что от устремлений молодого поколения зависит, какой будет страна в будущем. «Через несколько дней наступит новый год. Мы встречаем его с открытым сердцем и уверенностью в завтрашнем дне. Год 2020-й станет таким, каким мы его сделаем вместе с вами. Убежден: желания, которые мы загадываем в эти минуты, будут служить на благо нашей Беларуси», — резюмировал глава государства.

Источник: БелТА

Видео: СТВ