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Айда, Познер! Журналист и телеведущий охарактеризовал окружение Путина

28.12.2019 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

 Такое мнение он высказал в ходе своего творческого вечера в одном из московских ресторанов. Его слова опубликованы на сайте «Познер Online» в субботу, 28 декабря.

По мнению Познера, на успех можно рассчитывать только в случае, если президент окружит себя людьми, способными не согласиться с его позицией. «Людьми, которые умнее, которые лучше разбираются в своем деле, чем он», — подчеркнул он.
По его словам, глава государства должен слушать всех и принимать решения только на основании точной информации.


Журналист вспомнил историю, когда в ходе программы на Первом канале он не согласился с политикой президента. Он отметил, что последовавшая негативная реакция его удивила. Он подчеркнул, что с его мнением не обязаны соглашаться, однако хорошо, когда высказываются разные позиции, пишет lenta.ru

В сентябре Владимир Познер заявил, что в России никогда не было демократии.
 
 
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Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
 
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