Айда, Познер! Журналист и телеведущий охарактеризовал окружение Путина

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости





Такое мнение он высказал в ходе своего творческого вечера в одном из московских ресторанов. Его слова опубликованы на сайте «Познер Online» в субботу, 28 декабря.





По мнению Познера, на успех можно рассчитывать только в случае, если президент окружит себя людьми, способными не согласиться с его позицией. «Людьми, которые умнее, которые лучше разбираются в своем деле, чем он», — подчеркнул он.

По его словам, глава государства должен слушать всех и принимать решения только на основании точной информации.









lenta.ru Журналист вспомнил историю, когда в ходе программы на Первом канале он не согласился с политикой президента. Он отметил, что последовавшая негативная реакция его удивила. Он подчеркнул, что с его мнением не обязаны соглашаться, однако хорошо, когда высказываются разные позиции, пишет





В сентябре Владимир Познер заявил, что в России никогда не было демократии.



