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«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новогоднее чудо для каждого ребенка. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает марафон добра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране взрослые приезжают в детские дома, интернаты и специализированные учреждения, чтобы поздравить малышей с новогодними праздниками и подарить им внимание и заботу.
Приезжать на Новый год в «SOS-Детскую деревню» с подарками для представителей СМИ во главе с министром информации Александром Карлюкевичем – добрая традиция.
Это тот самый случай, когда шефские связи с сообществом уже давно переросли в крепкую дружбу, а потому медиа-менеджеры задорно танцевали с детьми, водили хороводы и даже устроили шуточную битву ватными «снежками».
Полина Венидиктова, воспитанница «SOS-Детская деревня Марьина Горка»:
Милана Заголовец, воспитанница «SOS-Детская деревня Марьина Горка»:
Приехали с подарками из столицы и ровесники ребят – кадеты Минского суворовского училища поздравили сверстников стихами и попурри известных новогодних песен – подпевал зал хором.
Арсений Коваленко, воспитанник Минского суворовского военного училища:
Дмитрий Колтович, директор «SOS-Детская деревня Марьина Горка»:
Водили хороводы сегодня даже мужчины в погонах – суровая броня. Министр обороны Андрей Равков, по традиции, навестил Андреевский детский дом и стал участником подготовленного воспитанниками новогоднего представления. Интернат под Оршей и ведомство связывает многолетняя дружба. Только за последние 10 лет военные в Андреевщине помогли бытовой техникой, утеплили фасад здания, отремонтировали спортивные и актовый залы, открыли кружок робототехники и интерактивный тир.
Вот и сегодня, помимо сладких подарков, они позаботились и об оздоровлении ребят: главный сюрприз для воспитанников от офицеров – физиокабинет, который поможет укрепить иммунитет детей.
К слову, с боем курантов волшебство новогодней ночи не закончится – праздничным настроением «Наших детей» будут заряжать до 10 января.
Вероника Гришкова, корреспондент:
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«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря
Новости Беларуси. Новогоднее чудо для каждого ребенка. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает марафон добра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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