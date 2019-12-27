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«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря

28.12.2019 20:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новогоднее чудо для каждого ребенка. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает марафон добра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране взрослые приезжают в детские дома, интернаты и специализированные учреждения, чтобы поздравить малышей с новогодними праздниками и подарить им внимание и заботу.

Вероника Гришкова о новых маршрутах на карте добра Беларуси.

Приезжать на Новый год в «SOS-Детскую деревню» с подарками для представителей СМИ во главе с министром информации Александром Карлюкевичем – добрая традиция.

«Они – самое ценное, что у нас есть». Новогоднюю сказку подарили представители СМИ воспитанникам «SOS-Детской деревни» в Марьиной Горке

«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря

Это тот самый случай, когда шефские связи с сообществом уже давно переросли в крепкую дружбу, а потому медиа-менеджеры задорно танцевали с детьми, водили хороводы и даже устроили шуточную битву ватными «снежками».

«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря

Полина Венидиктова, воспитанница «SOS-Детская деревня Марьина Горка»:
Я люблю Новый год, и мне он очень нравится, потому что сбываются самые заветные мечты.

«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря

Милана Заголовец, воспитанница «SOS-Детская деревня Марьина Горка»:
Новый год мне нравится тем, что мы собираемся с родителями, семьей за стол и всегда о чем-нибудь говорим. Нам дедушка всегда рассказывал историю про то, какие у него сбывались чудеса. Мы пишем в конверте о том, чего хотим, и все всегда сбывается.

Приехали с подарками из столицы и ровесники ребят – кадеты Минского суворовского училища поздравили сверстников стихами и попурри известных новогодних песен – подпевал зал хором.

«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря

«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря

«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря

«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря

Арсений Коваленко, воспитанник Минского суворовского военного училища:
Очень приятно и ответственно посетить такое заведение, где живут дети, которым мы можем подарить свои улыбки и эмоции положительные, чтобы они тоже ощутили наступление Нового года, подарить им подарки. Также наши подарки – это наши песни, хороводы, конечно же. Мы отдали им частичку своей души.

 

Дмитрий Колтович, директор «SOS-Детская деревня Марьина Горка»:
Дело не в конфетах, а во внимании взрослого. Когда взрослый приезжает и вместе с ребенком водит хороводы, держа его за руку, (может, для взрослого это ничего не стоит на самом деле), для ребенка это память, и потом он вспоминает целый год, кто к нему приезжал.

«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря

Водили хороводы сегодня даже мужчины в погонах – суровая броня. Министр обороны Андрей Равков, по традиции, навестил Андреевский детский дом и стал участником подготовленного воспитанниками новогоднего представления. Интернат под Оршей и ведомство связывает многолетняя дружба. Только за последние 10 лет военные в Андреевщине помогли бытовой техникой, утеплили фасад здания, отремонтировали спортивные и актовый залы, открыли кружок робототехники и интерактивный тир.

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома

«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря

«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря

Вот и сегодня, помимо сладких подарков, они позаботились и об оздоровлении ребят: главный сюрприз для воспитанников от офицеров – физиокабинет, который поможет укрепить иммунитет детей.

К слову, с боем курантов волшебство новогодней ночи не закончится – праздничным настроением «Наших детей» будут заряжать до 10 января.

Профсоюзные лидеры поздравили ребят из Сенненской школы-интерната и подарили им инструменты

Новогоднее настроение для каждого. В Борисове провели бал для юных жителей области, а по улицам прошлись Деды Морозы и Снегурочки

«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря

Вероника Гришкова, корреспондент:
Творить добро очень просто. Чудеса мы создаем своими руками. Акция «Наши дети» – лучшее тому подтверждение. Уже четверть века взрослые приезжают к детям, чтобы подарить им самое главное – частичку своей души.

«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря

Люди в материале: Вероника Гришкова, Андрей Равков, Дмитрий Колтович, Полина Венидиктова, Милана Заголовец, Арсений Коваленко, Александр Карлюкевич
 
 
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Новости Беларуси. Новогоднее чудо для каждого ребенка. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает марафон добра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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