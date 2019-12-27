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В Слуцке прошло шествие Дедов Морозов. Фото

28.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке прошло шествие Дедов Морозов. Фото

За три дня до Нового года в Слуцке состоялось шествие Дедов Морозов и Снегурочек, более сотни сказочных персонажей прошли от Молодёжного центра к центральной площади.

Один Дед Мороз ехал в кузове огромного пикапа Ford, а детишки в толпе назвали его «главным Дедом» или просто «синеньким».

В этом году шествие прошло в выходной день, людей на площади было столько, что хоровод вокруг ёлочки участники детского праздника водили в три ряда.

Пока монтируется видео, посмотрите несколько фотографий.

В Слуцке прошло шествие Дедов Морозов. Фото

В Слуцке прошло шествие Дедов Морозов. Фото


В Слуцке прошло шествие Дедов Морозов. Фото

В Слуцке прошло шествие Дедов Морозов. Фото

В Слуцке прошло шествие Дедов Морозов. Фото

В Слуцке прошло шествие Дедов Морозов. Фото

В Слуцке прошло шествие Дедов Морозов. Фото

В Слуцке прошло шествие Дедов Морозов. Фото

В Слуцке прошло шествие Дедов Морозов. Фото

В Слуцке прошло шествие Дедов Морозов. Фото

В Слуцке прошло шествие Дедов Морозов. Фото


Slutsk-Gorod.by

 
 
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За три дня до Нового года в Слуцке состоялось шествие Дедов Морозов и Снегурочек, более сотни сказочных персонажей прошли от Молодёжного центра к центральной...
 
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