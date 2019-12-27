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В Слуцке прошло шествие Дедов Морозов. Фото
28.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
За три дня до Нового года в Слуцке состоялось шествие Дедов Морозов и Снегурочек, более сотни сказочных персонажей прошли от Молодёжного центра к центральной площади.
Один Дед Мороз ехал в кузове огромного пикапа Ford, а детишки в толпе назвали его «главным Дедом» или просто «синеньким».
В этом году шествие прошло в выходной день, людей на площади было столько, что хоровод вокруг ёлочки участники детского праздника водили в три ряда.
Пока монтируется видео, посмотрите несколько фотографий.
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За три дня до Нового года в Слуцке состоялось шествие Дедов Морозов и Снегурочек, более сотни сказочных персонажей прошли от Молодёжного центра к центральной...
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