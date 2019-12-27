В изысканной атмосфере и с участием Президента — во Дворце Независимости проходит первый Венский бал

Источник материала: Вороновская газета





Первый в истории современной Беларуси Венский бал открылся в зале торжественных церемоний Дворца Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко

Среди участников и гостей праздника — Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, представители органов госуправления и дипломатического корпуса.

Но главные персоны, к кому на празднике приковано всеобщее внимание, — это, безусловно, молодые дебютанты, получившие приглашение на бал благодаря своим успехам в учебе, творчестве, спорте, научной и общественной деятельности. Это молодежь, студенты вузов, учащиеся других учреждений образования. Всего более 360 участников.

В соответствии со строгими бальными традициями открылось торжество полонезом в исполнении дебютантов — девушек в белоснежных платьях с миниатюрными букетами в руках и юношей в черных фраках.

ЛУКАШЕНКО: ИСКУССТВО ИГРАЕТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ «Во все времена дворцы являлись центром политической и светской жизни, где искусство на самом высоком уровне сопровождало многие протокольные мероприятия», — отметил Александр Лукашенко. https://www.belta.by/