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В изысканной атмосфере и с участием Президента — во Дворце Независимости проходит первый Венский бал

28.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Первый в истории современной Беларуси Венский бал открылся в зале торжественных церемоний Дворца Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко

Среди участников и гостей праздника — Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, представители органов госуправления и дипломатического корпуса.

Но главные персоны, к кому на празднике приковано всеобщее внимание, — это, безусловно, молодые дебютанты, получившие приглашение на бал благодаря своим успехам в учебе, творчестве, спорте, научной и общественной деятельности. Это молодежь, студенты вузов, учащиеся других учреждений образования. Всего более 360 участников.

В соответствии со строгими бальными традициями открылось торжество полонезом в исполнении дебютантов — девушек в белоснежных платьях с миниатюрными букетами в руках и юношей в черных фраках.

 

ЛУКАШЕНКО: ИСКУССТВО ИГРАЕТ БОЛЬШУЮ РОЛЬ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИВ изысканной атмосфере и с участием Президента — во Дворце Независимости проходит первый Венский бал

«Во все времена дворцы являлись центром политической и светской жизни, где искусство на самом высоком уровне сопровождало многие протокольные мероприятия», — отметил Александр Лукашенко.
 
 
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Первый в истории современной Беларуси Венский бал открылся в зале торжественных церемоний Дворца Независимости, передает корреспондент БЕЛТА. Александр...
 
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