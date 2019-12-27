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В изысканной атмосфере и с участием Президента — во Дворце Независимости проходит первый Венский бал
28.12.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первый в истории современной Беларуси Венский бал открылся в зале торжественных церемоний Дворца Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко
Среди участников и гостей праздника — Президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Сергей Румас, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, представители органов госуправления и дипломатического корпуса.
Но главные персоны, к кому на празднике приковано всеобщее внимание, — это, безусловно, молодые дебютанты, получившие приглашение на бал благодаря своим успехам в учебе, творчестве, спорте, научной и общественной деятельности. Это молодежь, студенты вузов, учащиеся других учреждений образования. Всего более 360 участников.
В соответствии со строгими бальными традициями открылось торжество полонезом в исполнении дебютантов — девушек в белоснежных платьях с миниатюрными букетами в руках и юношей в черных фраках.
«Во все времена дворцы являлись центром политической и светской жизни, где искусство на самом высоком уровне сопровождало многие протокольные мероприятия», — отметил Александр Лукашенко.
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В изысканной атмосфере и с участием Президента — во Дворце Независимости проходит первый Венский бал
Первый в истории современной Беларуси Венский бал открылся в зале торжественных церемоний Дворца Независимости, передает корреспондент БЕЛТА. Александр...
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