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Кто дарит белорусским детям веру в чудо и стоит ли заводить дома крысу – символ 2020-го? Анонс программы «Неделя»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Окружить вниманием и заботой каждого ребенка. Большой материал о тех, кто дарит веру в новогоднее чудо, и о тех, кто так ждет гостей в эти дни, готовят наши корреспонденты. Репортаж смотрите в итоговой программе «Неделя». И вот некоторые другие ее темы.
Чем вооружены белорусские партизаны XXI века и каковы главные задачи территориальных войск Беларуси? Письма счастья завтрашнего дня: как будет меняться КоАП и почему не стоит всех стричь под одну гребенку? И какие экзотические питомцы вытесняют котиков и собачек из квартир белорусов?
Итак, информационные итоги подводим в программе «Неделя» 29 декабря в 19.30.
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Кто дарит белорусским детям веру в чудо и стоит ли заводить дома крысу – символ 2020-го? Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. Окружить вниманием и заботой каждого ребенка. Большой материал о тех, кто дарит веру в новогоднее чудо, и о тех, кто так ждет гостей в эти дни,...
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