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С 2020 года некоторые белорусы получат солидную надбавку к пенсиям. Но надо выполнить несколько условий
Источник материала: Tut.by
С 2020 года белорусы, у которых есть степень доктора наук и ученое звание профессора,
Чтобы получать ежемесячную доплату, нужно подходить под несколько требований: постоянно проживать в Беларуси, иметь одновременно ученую
При этом нужно учитывать, что, к примеру, немало преподавателей со степенью доктора наук и ученым званием профессора, продолжают работать и после достижения пенсионного возраста. Но они не смогут претендовать на эту надбавку.
Еще одно требование для тех, кто захочет получить надбавку, — обратиться в «орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение». Проще говоря, туда же, куда и за назначением пенсии. При себе нужно иметь заявление об установлении доплаты, трудовую книжку, национальные диплом доктора наук и аттестат профессора или диплом государственного образца и аттестат профессора.
Но получить надбавку в январе не получится, самый ранний срок — с февраля. Причина — доплата к пенсии назначается и выплачивается с первого числа
«Доплата не устанавливается к пенсиям лиц, отбывающих наказание в
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С 2020 года некоторые белорусы получат солидную надбавку к пенсиям. Но надо выполнить несколько условий
Размер доплаты составит две базовые ставки, которые применяются для расчета зарплат бюджетников, - это 370 рублей.
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