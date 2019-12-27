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С 2020 года некоторые белорусы получат солидную надбавку к пенсиям. Но надо выполнить несколько условий

28.12.2019 21:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 2020 года белорусы, у которых есть степень доктора наук и ученое звание профессора, смогут получать надбавку к пенсии. Размер доплаты составит две базовые ставки, которые применяются для расчета зарплат бюджетников, — это 370 рублей. Но чтобы претендовать на прибавку, нужно выполнить несколько требований, пояснили в Минтруда.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Чтобы получать ежемесячную доплату, нужно подходить под несколько требований: постоянно проживать в Беларуси, иметь одновременно ученую
степень доктора наук и ученое звание профессора, а также не работать на заслуженном отдыхе. То есть пенсионеры, которые хотят получать эту надбавку, не могут быть ИП, а также «осуществлять трудовую деятельность на основании трудовых, гражданско-правовых договоров, предметом которых является оказание услуг, выполнение работ и создание объектов интеллектуальной собственности, либо на основе членства (участия) в юридических лицах любых организационно-правовых форм», уточняют в Минтруда.

При этом нужно учитывать, что, к примеру, немало преподавателей со степенью доктора наук и ученым званием профессора, продолжают работать и после достижения пенсионного возраста. Но они не смогут претендовать на эту надбавку.

Еще одно требование для тех, кто захочет получить надбавку, — обратиться в «орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение». Проще говоря, туда же, куда и за назначением пенсии. При себе нужно иметь заявление об установлении доплаты, трудовую книжку, национальные диплом доктора наук и аттестат профессора или диплом государственного образца и аттестат профессора.

Но получить надбавку в январе не получится, самый ранний срок — с февраля. Причина — доплата к пенсии назначается и выплачивается с первого числа
месяца, который следует за месяцем обращения за этой прибавкой. А обращаться за ней можно с января 2020 года.

«Доплата не устанавливается к пенсиям лиц, отбывающих наказание в
виде лишения свободы в исправительных учреждениях», — отмечают в Минтруда.

 
 
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Размер доплаты составит две базовые ставки, которые применяются для расчета зарплат бюджетников, - это 370 рублей.
 
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